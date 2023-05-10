Кулеба допустил не одно контрнаступление ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: если контрнаступление не будет успешным, будет еще одно

Готовящееся контрнаступление станет последним лишь в случае успеха, заявил Кулеба. В российском МИДе предупреждали, что такие действия Киева приведут к «печальным последствиям» и «никаких дивидендов» ни он, ни Запад «не получат»

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Если Киев не добьется успеха в контрнаступлении, то будет еще одно, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

По его словам, Киев не знает, что «из этого выйдет», поэтому не стоит рассматривать контрнаступление как «последнее».

«Если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете, да, оно было последним; но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению», — сказал министр.

В российском МИДе предупреждали, что украинское контрнаступление приведет к «печальным последствиям». По словам замглавы ведомства Михаила Галузина, российская армия подготовлена «к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».

О том, что будущее контрнаступление украинских военных не нужно рассматривать как единственное сражение, которое определит дальнейших ход боевых действий, ранее заявил и советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, сейчас обсуждение готовящегося контрнаступления «выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье и одна битва за Гондор все решит». Однако «так не бывает», отметил Подоляк.

Среди целей готовящегося контрнаступления власти Украины неоднократно называли возвращение Крыма. Российские власти подчеркивают, что вопрос принадлежности полуострова закрыт и он считается неотъемлемой частью России. По словам президента Владимира Путина, страна будет защищать свою территорию «всеми имеющимися силами и средствами».