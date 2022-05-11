Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Солохи в Белгородском районе. Один человек пострадал, есть разрушения *

Вячеслав Гладков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле региона с территории Украины и сообщил об одном пострадавшем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.

Позже Гладков уточнил, что частично разрушен один жилой дом. «Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают на месте. Еще раз: село не горит, дома не горят», — добавил глава региона.

Белгородская область граничит с Харьковской областью Украины. Село Солохи расположено примерно в 40 км к западу от центра Белгорода и в нескольких километрах от украинской границы.

5 мая Гладков сообщал об обстрелах со стороны Украины сел Журавлевка и Нехотеевка. Тогда в Нехотеевке были разрушены дом и гараж, пострадавших не было.

Ранее власти приграничных регионов сообщали об обстрелах с украинской территории, в основном они отмечались в населенных пунктах, расположенных близко к границе.

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Журавлевка и Нехотеевка подвергались обстрелам 25 апреля. Жители Нехотеевки не пострадали. В Журавлевке ранения получили два мирных жителя: у мужчины — ранение руки, а у женщины — травма в области шеи. Гладков заявил, что обстрелы вели украинские военные.

Журавлевка попала под обстрел 14 апреля вместе с еще одним селом на границе с Украиной, Сподарюшино. Тогда губернатор сообщил об одном пострадавшем, а также о повреждении 46 жилых домов и 36 автомобилей.

1 апреля Минобороны сообщало, что два украинских вертолета нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде. В пресс-службе МЧС уточнили РБК, что пожар произошел на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт», где загорелись топливные резервуары.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российское Минобороны с начала спецоперации на Украине неоднократно сообщало о действиях как российских, так и украинских вооруженных сил на территории Харьковской области. В частности, 10 мая российские военные сообщили о том, что в поселке Слобожанское украинцы оборудовали опорный пункт с танками и бронетранспортерами. 7 мая в Минобороны рассказали об авиаударе по железнодорожной станции в Харьковской области и уничтожении крупной партии вооружений из США и Европы. 11 апреля Минобороны сообщало о занятии в Харьковской области села Каменка, а 24 марта российское министерство заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм.

Власти Белгородской области 11 апреля ввели повышенный уровень террористической опасности. Он несколько раз продлевался и в настоящее время действует до 25 мая. Такие меры приняты в нескольких других приграничных регионах.