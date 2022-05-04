Военная операция на Украине , 04 мая, 10:06
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В ДНР заявили об обстреле нефтебазы в Макеевке украинскими военными
Территория нефтебазы в Макеевке подверглась обстрелу Вооруженных сил Украины, сообщает в Telegram штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. По его данным, один человек погиб, двое ранены.
В штабе заявили, что в результате обстрела загорелись четыре резервуара, объем каждого составляет 5 тыс. куб. м.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live», что на место выехали специальные службы. «Информация, подробности будут чуть позже», — сказал он (цитата по ТАСС).
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