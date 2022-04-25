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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: gladkov_vv / VK)

Населенный пункт Нехотеевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел с украинской стороны Нехотеевки. Есть поврежденные жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет», — написал губернатор.

На границе с Харьковской областью находятся две Нехотеевки — хутор в Белгородском районе, там располагается одноименный пограничный пункт, а также село в Шебекинском районе. Гладков не уточнил, о каком именно населенном пункте идет речь.

Позднее губернатор добавил, что повреждения получили четыре дома и один автомобиль.

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Накануне, 24 апреля, другое белгородское село — Отрадное — подверглось обстрелу. Власти Белгородского района сообщили, что снаряд упал в поле, вдалеке от зданий. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений в результате обстрела не было. 19 апреля при обстреле еще одного села, Головчино пострадали три человека, говорил губернатор Гладков.

25 апреля он объявил, что в регионе будет продлен «желтый» уровень террористической опасности, который ввели 11 апреля. Он будет действовать до 10 мая. Аналогичное решение принял и глава соседней Курской области Роман Старовойт: там режим будет действовать до 11 мая в связи с сохранением риска «возможных провокаций со стороны украинских националистов».
 

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