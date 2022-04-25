Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села

Вячеслав Гладков (Фото: gladkov_vv / VK)

В Белгородской области произошел обстрел второго села за последние несколько часов, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлёвки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе», — написал он.

По данным губернатора, пока известно о двух раненых мирных жителях: мужчине с ранением руки и женщине с ранением в область шеи. В село уже выехали машины скорой помощи.

Кроме того, есть разрушения жилых домов, однако их масштаб будет оценен позже. Гладков пообещал, что власти восстановят все пострадавшие объекты.

Село Журавлевка находится на юге Белгородской области, менее чем в 3 км от границы с украинской Харьковской областью.

Ранее в понедельник Гладков сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Нехотеевка. В результате были повреждены жилые постройки и личный транспорт, жители села не пострадали.

Позже губернатор уточнил, что в Нехотеевке были повреждены четыре домовладения и один автомобиль, однако обход села продолжается. Он также опубликовал фотографии поврежденных объектов.

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