Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 80,02 (-1,2) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 73,51 (-1,49) Инвестиции, 22 апр, 19:04
В Южной Корее задержали морпеха, пытавшегося попасть на Украину Общество, 22:36
Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села Политика, 22:27
Путин поручил выделить субсидии закрытым из-за спецоперации аэропортам Экономика, 22:21
Власти Узбекистана сообщили о притоке ИТ-специалистов из России Бизнес, 22:14
Премьер Польши сообщил о передаче танков Украине Политика, 22:06
Маск купил Twitter за $44 млрд Технологии и медиа, 21:57
Роскомнадзор сообщил, что «Википедия» подпадает под закон о «приземлении» Технологии и медиа, 21:47
В Ереване прошли акции протеста оппозиции против Пашиняна Политика, 21:44
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 21:41
На Мосбирже ряд компаний с зарубежной пропиской подешевели на 10% и более Инвестиции, 21:40
Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» назвала лауреатов 2022 года Стиль, 21:11
Белова и Якобашвили покинули совет директоров АФК «Система» Бизнес, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
В ООН назвали темы переговоров Гутерриша с Путиным и Зеленским Политика, 20:57
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села

Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: gladkov_vv / VK)

В Белгородской области произошел обстрел второго села за последние несколько часов, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлёвки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе», — написал он.

По данным губернатора, пока известно о двух раненых мирных жителях: мужчине с ранением руки и женщине с ранением в область шеи. В село уже выехали машины скорой помощи.

Кроме того, есть разрушения жилых домов, однако их масштаб будет оценен позже. Гладков пообещал, что власти восстановят все пострадавшие объекты.

Село Журавлевка находится на юге Белгородской области, менее чем в 3 км от границы с украинской Харьковской областью.

Ранее в понедельник Гладков сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Нехотеевка. В результате были повреждены жилые постройки и личный транспорт, жители села не пострадали.

Позже губернатор уточнил, что в Нехотеевке были повреждены четыре домовладения и один автомобиль, однако обход села продолжается. Он также опубликовал фотографии поврежденных объектов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Aleksandar Pasaric / Pexels Почему России трудно больше продавать в Китае
Статьи
Pro
Как разработка хирургических инструментов сделала иммигранта миллиардером
Статьи
Pro
Фото: Kirill Pershin / Unsplash «Теперь Россия — это Крым»: опыт развития бизнеса под жесткими санкциями
Прогнозы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Повышенные цены и переориентация экспорта. Что ждет российский нефтегаз
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Лучший маркетинг — бесплатный: как Mailchimp нашла идею развития в кризис
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос
Статьи
Pro
Фото: Richard Rohrdanz / Unsplash Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно
Инструкции

Материал дополняется.

Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter