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Минобороны заявило об уничтожении оружия из США и Европы под Харьковом

Российские военные также перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в Харьковской области, сообщил Конашенков
Вид на здание Министерства обороны РФ
Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Российская авиация нанесла удар по железнодорожной станции в Харьковской области Украины и уничтожила крупную партию вооружения из США и Европы, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники», — утверждает он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили три украинские ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» над городом Изюм в Харьковской области. Также военные сбили девять украинских беспилотников над Харьковской и Херсонской областями, а также над территорией Донецкой народной республики.

Минобороны заявило об уничтожении трех складов оружия и американской РЛС
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Фото:Минобороны РФ

Кроме того, ВКС России поразили ракетами пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в ДНР.

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Как сообщил Конашенков, за ночь российская авиация уничтожила 18 военных объектов Украины — пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники, склады боеприпасов.

США, ЕС и другие страны начали поставлять Украине оружие еще до начала российской военной операции. Российская сторона заявляла, что может рассматривать грузы с иностранным вооружением на территории страны как свои законные военные цели, и призвала США и НАТО прекратить поставки Киеву.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков со своей стороны отмечал, что западное оружие не может «остановить наступление» и не помешает России достичь целей спецоперации.

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Теги
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