Минобороны заявило об уничтожении оружия из США и Европы под Харьковом
Российская авиация нанесла удар по железнодорожной станции в Харьковской области Украины и уничтожила крупную партию вооружения из США и Европы, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники», — утверждает он.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили три украинские ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» над городом Изюм в Харьковской области. Также военные сбили девять украинских беспилотников над Харьковской и Херсонской областями, а также над территорией Донецкой народной республики.
Кроме того, ВКС России поразили ракетами пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в ДНР.
Как сообщил Конашенков, за ночь российская авиация уничтожила 18 военных объектов Украины — пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники, склады боеприпасов.
США, ЕС и другие страны начали поставлять Украине оружие еще до начала российской военной операции. Российская сторона заявляла, что может рассматривать грузы с иностранным вооружением на территории страны как свои законные военные цели, и призвала США и НАТО прекратить поставки Киеву.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков со своей стороны отмечал, что западное оружие не может «остановить наступление» и не помешает России достичь целей спецоперации.