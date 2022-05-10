Минобороны России сообщило об опорных пунктах украинских сил в школах
Украинские военные оборудовали опорный пункт в здании лицея в поселке Слобожанское Харьковской области, сообщает российское Минобороны.
«В поселке Слобожанское Харьковской области в здании лицея № 1 националистами оборудован опорный пункт, на прилегающей территории размещены танки и бронетранспортеры, подходы к лицею заминированы, но об этом местное население преднамеренно не уведомлено», — говорится в сообщении руководителя межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию генерала-полковника Михаила Мизинцева.
По данным Минобороны России, еще один пункт был устроен в здании школы в Могилеве-Подольском Винницкой области. Там же разместили склад с вооружениями, а «в подвале насильно удерживают гражданских лиц из близлежащих домов», утверждают российские военные.
Мизинцев также заявил, что в Лисичанске Луганской народной республики украинские военные, «угрожая физической расправой», выгнали женщин, детей и пожилых людей из бомбоубежища, расположенного в школе № 5, после чего разместили там склад боеприпасов, сообщило ведомство.
В Харьковской области украинская сторона готовит провокацию, продолжил Мизинцев: на участке одной из дорог военнослужащие ВСУ «расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами».
Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что целью операции является «денацификация» и «демилитаризация» Украины.
Российская сторона утверждает, что украинские военные используют мирных граждан как живой щит. В частности, в Мариуполе, как заявляли в Минобороны, военнослужащие Донецкой народной республики, «столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов», которые «гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, а затем открыли огонь «из-за спин мирных граждан». В самом ведомстве неоднократно говорили, что наносят удары только по военным объектам.