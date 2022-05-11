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Белгородская область продлила высокий уровень террористической опасности

Вячеслав Гладков (справа)
Вячеслав Гладков (справа) (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«До 25 мая на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — говорится в сообщении.

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Повышенный уровень террористической опасности был введен в регионе с 11 апреля, а 25 апреля его действие продлили до 10 мая.

С начала военной операции России на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Так, 5 мая Гладков сообщал об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины. На следующий день губернатор области рассказал, что в Нехотеевке осталось менее 30 человек, большую часть жителей вывезли в безопасное место. По его словам, в поселке в результате обстрела разрушены пять домов, но их восстановлением займутся только тогда, когда строители будут «в полной безопасности».

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Белгородская область «желтый» уровень опасности Вячеслав Гладков
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