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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
Несмотря на иск общественников к Верховной раде, суд разрешил принятие закона о государственном языке Украины. Против закона выступает команда Зеленского. Однако Петр Порошенко обещал подписать документ до ухода в отставку
Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / ТАСС

Окружной административный суд Киева вынес решение по иску о запрете подписания закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает «Интерфакс-Украина». Блокировать закон суд отказался.

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.

Заявление в суд 10 мая подала общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной». Глава организации, Елена Бережная, называла целями структуры защиту интересов жителей Донбасса.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная рада приняла 25 апреля. За документ проголосовали 278 из 450 депутатов. Для окончательного вступления закона в силу необходимы подписание президентом и спикером и его публикация.

Этот документ закрепил за украинским языком на Украине исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в стране. Украинские власти, парламентариев, судей, прокуроров, сотрудников Нацбанка, а также педагогов и врачей закон обяжет использовать украинский язык при исполнении служебных обязанностей. Тот, кто претендует на украинское гражданство, должен будет доказать, что владеет языком. Частного общения и религиозных обрядов документ не коснется.

21 апреля, в ночь президентских выборов, после того как стали известны первые результаты голосования, Петр Порошенко обратился к украинцам с речью, в которой пообещал до ухода с поста президента подписать закон о госязыке. Его соперник, избранный президент Владимир Зеленский, выступал против усиления давления на русский язык. Зеленский подчеркивал, что украинский язык является государственным, но языки меньшинств не нужно притеснять. «Они будут это видеть и поймут, что это информационная война», — говорил он.

После принятия закона Верховной радой в команде Зеленского выступили с его осуждением. Представитель команды избранного президента Святослав Юраш назвал документ «кнутом». «Если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», — заверил он, подчеркнув, что «лично для него любое, что несет больше «пряников» к процессу украинизации, является лучшим методом».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: украинский язык, русский язык, Верховная рада
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