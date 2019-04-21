Порошенко пообещал до ухода с поста президента подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к украинцам с речью, в которой признал свое поражение на выборах, пообещал до ухода подписать закон о языке. Об этом передает корреспондент РБК.

«Если Верховная Рада на следующей неделе примет закон о языке, я буду счастлив и горд, что я как президент Украины буду иметь возможность его подписать. И точно подпишу», — заявил Порошенко.

В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал неконституционным закон 2012 года, который придал русскому языку статус регионального. Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании, в свою очередь, заявлял, что «не надо давить их [языковых меньшинств] языки, не надо давить русский язык». Во время выступления в штабе после оглашения первых итогов голосования Зеленский заявил, что выступает за закон об украинском языке. «Я должен как гарант защищать украинский язык, и я это буду делать», — сказал он.