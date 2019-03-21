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Зеленский предложил не давить русский язык на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что не нужно «давить» русский язык. Об этом он сообщил в интервью западным СМИ, видеозапись которого опубликована на YouTube канале «Команды Зеленского».

«Не надо давить их [языковых меньшинств] языки, не надо давить русский язык. Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, это потрясающе», — сказал он.

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Зеленский отметил, что украинский язык является государственным, но языки меньшинств не нужно притеснять. «Они будут это видеть и поймут, что это информационная война», — сказал он.

В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал закон 2012 года, который придал русскому языку статус регионального, неконституционным. При этом президент Украины Петр Порошенко пообещал не ущемлять права носителей других языков в стране.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. В них примут участие 39 кандидатов.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, русский язык
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