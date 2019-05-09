В команде Зеленского сочли закон о языке кнутом и указали на последствия

Принятый Верховной радой закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является «кнутом». Такое мнение в эфире телеканала ZIK выразил представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш.
«Если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», — заверил он, подчеркнув, что «лично для него любое, что несет больше «пряников» к процессу украинизации, является лучшим методом».
Сам Юраш, по его словам, вырос в русскоговорящей среде. «Я видел с детства и до сегодняшнего дня, как украинский [язык] завоевывает Украину и распространяется повсеместно», — рассказал он, заметив, что для него «четко понятно — если этот процесс проходит органично, то украинизация происходит лучше и быстрее».
В связи с этим «кнут» в таких вопросах, пояснил представитель команды Зеленского, по его мнению, может значительно замедлить, остановить или даже развернуть в противоположном направлении процесс украинизации.