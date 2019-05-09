В команде Зеленского сочли закон о языке кнутом и указали на последствия

В команде Зеленского сочли закон о языке кнутом и указали на последствия

Искусственное насаждение языка может замедлить или остановить процесс украинизации, считает представитель команды избранного президента республики. Если такие «кнуты» будут множиться, страну ждут негативные последствия, уверен он

Владимир Зеленский (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Принятый Верховной радой закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является «кнутом». Такое мнение в эфире телеканала ZIK выразил представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш.

«Если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», — заверил он, подчеркнув, что «лично для него любое, что несет больше «пряников» к процессу украинизации, является лучшим методом».

Сам Юраш, по его словам, вырос в русскоговорящей среде. «Я видел с детства и до сегодняшнего дня, как украинский [язык] завоевывает Украину и распространяется повсеместно», — рассказал он, заметив, что для него «четко понятно — если этот процесс проходит органично, то украинизация происходит лучше и быстрее».

В связи с этим «кнут» в таких вопросах, пояснил представитель команды Зеленского, по его мнению, может значительно замедлить, остановить или даже развернуть в противоположном направлении процесс украинизации.