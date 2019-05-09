В команде Зеленского сочли закон о языке кнутом и указали на последствия

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,07 -0,34 EUR Бирж. 72,86 -0,30 Brent 70,35 +0,34% USD Нал. 65,72 63,82 EUR Нал. 73,70 71,60 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1199 +0,0008 BTC/USD Бирж. 6 219,70 +18,10 IMOEX 2 544,43 -0,81% RTSI 1 233,05 -0,39% DJIA 25 967,33 +0,01% Nasdaq 7 943,32 -0,26%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walt Disney $157 прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+21,41%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+34,88%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,44%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,59%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Walt Disney $157 прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+21,41%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+34,88%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,44%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,59%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Гуаидо заявил о задержании вице-президента нацсобрания нацразведкой SEBIN Политика, 03:02 В команде Зеленского сочли закон о языке кнутом и указали на последствия Политика, 02:39 Россия разрешила Польше осмотреть обломки самолета президента Качиньского Общество, 02:34 Россия и США согласовали дополнительные места для астронавтов на «Союзах» Технологии и медиа, 02:04 Бразилец Моура в 1/2 Лиги чемпионов повторил достижение трех футболистов Общество, 01:55 Трамп продлил на год санкции против Сирии Политика, 01:31 Девушка заявила о возвращении ей iPhone заподозренной в шпионаже белухой Общество, 01:26 Посольство объявило о визите советника премьера Великобритании в Москву Политика, 01:03 В СНБО заявили о готовности ВСУ к попыткам обострить конфликт в Донбассе Политика, 00:50 Порошенко заявил об уходе Украины от «кремлевского победобесия» Политика, 00:49 Белый дом отказался предоставлять конгрессу полную версию доклада Мюллера Политика, 00:17 Гол на шестой добавленной минуте вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов Спорт, 00:07 Мадуро понизил в звании и выслал из страны отказавшегося от него генерала Политика, 00:05 Депутат Ионин дал в СК показания о стрельбе из охолощенного автомата Общество, 08 мая, 23:51
Политика ,  
0 
В команде Зеленского сочли закон о языке кнутом и указали на последствия
Искусственное насаждение языка может замедлить или остановить процесс украинизации, считает представитель команды избранного президента республики. Если такие «кнуты» будут множиться, страну ждут негативные последствия, уверен он
Владимир Зеленский (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Принятый Верховной радой закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является «кнутом». Такое мнение в эфире телеканала ZIK выразил представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш.

«Если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», — заверил он, подчеркнув, что «лично для него любое, что несет больше «пряников» к процессу украинизации, является лучшим методом».

Сам Юраш, по его словам, вырос в русскоговорящей среде. «Я видел с детства и до сегодняшнего дня, как украинский [язык] завоевывает Украину и распространяется повсеместно», — рассказал он, заметив, что для него «четко понятно — если этот процесс проходит органично, то украинизация происходит лучше и быстрее».

Политика
Зеленский назвал закон о языке «заложником» политической риторики

В связи с этим «кнут» в таких вопросах, пояснил представитель команды Зеленского, по его мнению, может значительно замедлить, остановить или даже развернуть в противоположном направлении процесс украинизации.

Ранее сам избранный глава государства на своей странице в Facebook отмечал, что согласен тем, что государство должно способствовать развитию украинского языка. Однако делать это, считает Зеленский, нужно «путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний и путем осложнения бюрократических процедур».

Политика
МИД счел закон об украинском языке противоречащим Конституции Украины

Закон, о котором идет речь, Верховная рада приняла 25 апреля. Этот документ закрепил за украинским языком на Украине исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в стране. Украинские власти, парламентариев, судей, прокуроров, сотрудников Нацбанка, а также педагогов и врачей закон обяжет использовать украинский язык при исполнении служебных обязанностей. Частного общения и религиозных обрядов документ не коснется. Действующий президент Украины Петр Порошенко ранее назвал принятие Радой этого закона историческим решением. Зеленский в свою очередь отмечал, что закон был принят без необходимых обсуждений с общественностью.

Документ также раскритиковали в Венгрии. Глава МИД страны Петер Сийярто, в частности, назвал его неприемлемым. В российском внешнеполитическом ведомстве тем времен отметили, что этот документ противоречит украинской Конституции.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Зеленский, Украина, украинский язык
Материалы по теме
Зеленский поздравил граждан Украины с Пасхой на двух языках
Общество
Глава МИД Венгрии назвал неприемлемым закон о языке на Украине
Политика
МИД счел закон об украинском языке противоречащим Конституции Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter