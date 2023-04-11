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Волкер назвал утечку данных разведки США «сигналом» источникам

Курт Волкер: слив данных разведки США — сигнал источникам в России и на Украине
Из утечки можно понять, какими данными располагают США и откуда они их получают, заявил Курт Волкер. Документы дают другим странам представление о том, что Вашингтон думает о конфликте Москвы и Киева
Курт Волкер (слева)
Курт Волкер (слева) (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Утечка секретных документов США вызывает беспокойство, потому что дает миру представление о суждениях и оценках Вашингтона по конфликту на Украине. Об этом заявил The Hill бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Это сигнал украинцам, русским, другим: «Вот о чем мы думаем». Это может дать некоторые подсказки по качеству нашей информации, откуда мы ее получаем <...> что заставит людей, к которым мы обращаемся, прекратить сотрудничество», — сказал Волкер.

Волкер более 35 лет работал на разных должностях в американском правительстве, академических учреждениях и частном секторе, специализируясь на сфере внешней политики и нацбезопасности США. В 2008–2009 годах он был послом США в НАТО, а спецпредставителем по Украине он был с 2017 по 2019 год.

Он ушел в отставку после публикации конгрессом жалобы сотрудника разведки на телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Документы, часть из которых начала распространяться в интернете еще зимой, прежде чем на них обратили внимание крупные американские СМИ, содержат подробности об имеющихся у Киева боеприпасах, состоянии систем противовоздушной обороны и обучении украинских военных, отмечает The Hill. Однако, по мнению аналитиков, в бумагах, касающихся Украины, нет каких-либо данных, которые были бы неизвестны союзникам по НАТО или российской разведке.

Издание отмечает, что Пентагон еще проверяет подлинность документов. Агентство Reuters ранее не исключало, что часть из них может быть подделкой. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал документы «псевдосливом». Несмотря на это, передавал CNN, из-за произошедшего Киев изменил некоторые свои военные планы.

Из документов следует, что Соединенные Штаты мониторят действия высшего военного и политического руководства Украины, а также «шпионят не только за Россией, но и за союзниками», сообщали источники the New York Times: некоторые материалы касаются деятельности Великобритании и Канады, Израиля и Южной Кореи. Собеседники газеты выразили опасения, что это может привести к проблемам в отношениях с ключевыми партнерами Вашингтона. В Киеве считают, что утечка не должна подорвать отношения Украины и западных государств.

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В Кремле заявили, что произошедшее свидетельствует о вовлеченности США и НАТО в вооруженный конфликт Москвы и Киева; попавшие в Сеть документы представитель президента Дмитрий Песков назвал «достаточно интересными».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Курт Волкер утечка документов секретные документы США разведка
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