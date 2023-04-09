NYT сообщила о сомнениях в способности США хранить секреты из-за утечек

Собеседники NYT предположили, что утечка секретных документов может не только привести к проблемам в отношениях с ключевыми партнерами Вашингтона, но и ограничить обмен разведданными между странами

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Утечка секретных документов США, которая произошла ранее на этой неделе, свидетельствует, что Соединенные Штаты «шпионят не только за Россией, но и за союзниками», пишет The New York Times.

Хотя эти данные вряд ли удивят руководство этих стран, попадание конфиденциальной информации в открытый доступ может привести к проблемам в отношениях с ключевыми партнерами Вашингтона, такими как Южная Корея, «чья помощь необходима для снабжения Украины оружием».

По словам высокопоставленного представителя разведслужб одной из западных стран, утечка уже осложнила отношения США с союзниками и «вызвала сомнения в способности Америки хранить свои секреты». Изучив документы, он предположил, что произошедшее может ограничить обмен разведданными между странами. Для того, чтобы агентства могли делиться такой информацией, необходимо доверие и гарантии, что «конфиденциальная информация будет храниться в секрете», сказал он.

Неназванный американский чиновник отметил в разговоре с NYT, что установить источник утечки сложно, так как доступ к документам могут получить сотни, если не тысячи военных и представителей правительства.

Секретные документы оказались в интернете в ночь на 7 и 8 апреля. Они касаются Украины, стран Ближнего Востока и Китая. В частности, в них описывается, как украинское военное командование оценивало обстановку в Бахмуте (Артемовске), где продолжаются ожесточенные бои; часть бумаг посвящена антиправительственным протестам в Израиле; другая — действиям ЧВК «Вагнера» на Украине и в странах Африки.

Из документов следует, что Соединенные Штаты мониторят действия высшего военного и политического руководства Украины с тем, чтобы «иметь четкое представление» о стратегии страны (при этом в Киеве появившиеся в открытом доступе бумаги назвали «псевдосливом»). Также утечка показывает, насколько разведка США осведомлена о планах России, пишет агентство.

По данным NYT, всего в сеть утекло около 100 страниц, журналисты изучили более половины. Минюст США накануне сообщил, что начал расследование.