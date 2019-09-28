CNN сообщил об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Телеканал замечает, что отставка Волкера происходит на следующий день после публикации текста жалобы от некоего осведомителя на действия президента США Дональда Трампа в связи с его звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля. Волкер был упомянут в этой жалобе, добавляет CNN.
Госдеп не ответил на просьбу о комментарии.
Жалоба на действия Трампа была обнародована конгрессом в минувшую пятницу на фоне скандала, разразившегося на фоне телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой, который состоялся 25 июля. В нем Трапм и Зеленский обсуждают возможность активизации расследования в отношении бывшего сына вице-президента США и соперника Трампа по предвыборной гонке 2020 года Джозефа Байдена.