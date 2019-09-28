CNN сообщил об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине

CNN сообщил об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине

Сообщения поступают спустя сутки после обнародования жалобы на Трампа из-за беседы с Зеленским

Курт Волкер (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Телеканал замечает, что отставка Волкера происходит на следующий день после публикации текста жалобы от некоего осведомителя на действия президента США Дональда Трампа в связи с его звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля. Волкер был упомянут в этой жалобе, добавляет CNN.

Госдеп не ответил на просьбу о комментарии.

Жалоба на действия Трампа была обнародована конгрессом в минувшую пятницу на фоне скандала, разразившегося на фоне телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой, который состоялся 25 июля. В нем Трапм и Зеленский обсуждают возможность активизации расследования в отношении бывшего сына вице-президента США и соперника Трампа по предвыборной гонке 2020 года Джозефа Байдена.