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CNN сообщил об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине
Сообщения поступают спустя сутки после обнародования жалобы на Трампа из-за беседы с Зеленским
Курт Волкер (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Телеканал замечает, что отставка Волкера происходит на следующий день после публикации текста жалобы от некоего осведомителя на действия президента США Дональда Трампа в связи с его звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля. Волкер был упомянут в этой жалобе, добавляет CNN.

Госдеп не ответил на просьбу о комментарии.

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Жалоба на действия Трампа была обнародована конгрессом в минувшую пятницу на фоне скандала, разразившегося на фоне телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой, который состоялся 25 июля. В нем Трапм и Зеленский обсуждают возможность активизации расследования в отношении бывшего сына вице-президента США и соперника Трампа по предвыборной гонке 2020 года Джозефа Байдена.

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Демократы в конгрессе заподозрили, что Трамп таким образом давил на Зеленского в своих политических интересах. Глава палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Белый со своей стороны обнародовал стенограмму беседы лидеров. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Курт Волкер, США, Госдеп, отставка, Украина
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