Reuters узнал о приостановке закупок российской нефти Китаем и Индией

Стоимость фрахта танкеров, не попавших под санкции США, выросла «на несколько миллионов долларов», в то время как премия российской ESPO — на $3–5 за баррель, пишет Reuters

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров.

По их словам, премия российской сырой нефти ESPO выросла на $3–5 за баррель по сравнению с маркой ICE Brent, в то время как ставки фрахта для танкера типа «Афрамакс» по маршруту в Китай увеличились «на несколько миллионов долларов».

10 января США ввели «самые значительные санкции» против энергетического сектора России. Под ограничения в том числе попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их дочерние компании, а также свыше 180 судов, которые Вашингтон посчитал «частью теневого флота» Москвы для перевозки топлива. В связи с этим нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии будут вынуждены нарастить импорт с Ближнего Востока, из Африки и Америки, последствиями чего станут рост цен на топливо и фрахт, писал Reuters. Ряд китайских и индийских импортеров отказались принимать танкеры, попавшие под санкции.

В индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp. Ltd сообщили агентству на прошлой неделе об отсутствии новых предложений по поставкам в марте и ожидании сокращения грузов по сравнению с январем и декабрем. Как уточняет Reuters , Нью-Дели обычно получает предложения на поставку российской нефти в середине каждого месяца.По итогам 2024 года 36% нефтяного импорта Индии и почти пятая часть китайского импорта приходились на Россию. Замминистра нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн сообщал, что США потребовали разгрузить танкеры с российской нефтью до 27 февраля и произвести за них платежи до 12 марта в соответствии с новыми санкциями. Как отмечает агентство, в Китае суда сталкиваются с задержками при выгрузке топлива.

Россия считает незаконными санкции западных стран и требует их отмены. В Кремле называли невозможным прекращение традиционных маршрутов поставок топлива. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут, и Москва будет искать варианты минимизации последствий ограничений США.