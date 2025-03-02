Единственный подсанкционный нефтетрейдер в ЕС попросил снять ограничения

Бизнесмен Нильс Троост, десятилетиями торговавший российской нефтью, попал под санкции ЕС в декабре. Он пояснил Брюсселю, что его оклеветал индийский предприниматель, утверждавший о работе в ЦРУ

Голландский нефтетрейдер Нильс Троост обратился в суд общей юрисдикции ЕС с требованием отменить введенные против санкции за торговлю российской нефтью. Об этом пишет Financial Times.

Санкции против него ввели в декабре 2024-го, он стал первым европейцем, попавшим в перечень по таким основаниям.

В ходатайстве трейдера утверждается, что компании Трооста прекратили участвовать в обороте российской нефти как минимум за 15 месяцев до введения санкций, а упоминаемый в санкционном списке фрахтовый бизнес был продан более шести лет назад. Его адвокаты настаивают, что ЕС принял решение на основании дезинформации, которую распространил его бывший деловой партнер, индийский бизнесмен Гаурава Шривастава.

Партнерство между ними было разорвано весной 2023 года, после того, как Троост обнаружил обман со стороны бизнесмена, и с тех обвиняет его в кампании по разрушению репутации с помощью преувеличения связей Тросста с Россией. «Дезинформация, распространяемая недобросовестными лицами, такими как мистер Шривастава, направлена на искажение фактов, влияние на решения, подрыв доверия и подрывает эффективность самих санкций», — сказано в ходатайстве.

Шривастава в беседах с Троостом называл себя тайным агентом ЦРУ и обещал обеспечить получение лицензии Минфина США для торговли российской нефтью вопреки санкциям. Как выяснила The Wall Street Journal, индийский бизнесмен совершал крупные пожертвования Демократической партии, чем добился встречи с президентом Джо Байденом, во время которой был сделан их общий снимок.

Сам Шривастава отрицает обвинения в распространении дезинформации и называет Тросста «мошенническим торговцем в кармане [президента России Владимира] Путина».

Санкции ЕС против Трооста были введены в связи с тем, что он владеет женевской Paramount Energy and Commodities SA и дочерней компанией Paramount DMCC со штаб-квартирой в Дубае. В ЕС уверены, что она продолжила торговать российским топливом по ценам, превышающим ценовой потолок в размере $60 за баррель. Юристы Трооста подчеркивают, что дуйбайское подразделение действовало независимо от женевской материнской компании и не была обязана соблюдать правила ЕС.

Российская сторона считает западные ограничения нелегитимными и неэффективными, требует отменить рестрикции.