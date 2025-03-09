В конгрессе США анонсировали законопроект о санкциях против России

Речь идет о введении санкций против банковского и энергетического секторов России, чтобы подтолкнуть ее сесть за стол переговоров, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Россия считает ограничения незаконными

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни он внесет в конгресс законопроект о введении санкций против банковского и энергетического секторов России, чтобы подтолкнуть ее сесть за стол переговоров. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Грэм также выразил обеспокоенность решением администрации президента Дональда Трампа приостановить военную помощь и обмен разведданными с Украиной.«

Если мы прекратим поддержку Украины, пока продолжаются боевые действия, это будет хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что у президента Трампа есть желание это сделать», — сказал сенатор (цитата по CNN).

Пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Киеву нужно дать то, что ему требуется, в том числе разведданные и оружие, убежден он.

По его словам, «пару дней назад» он разговаривал с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и что цель США — завершить конфликт «достойно и справедливо».

В феврале Трамп не исключил, что «в какой-то момент» США могут снять санкции против Москвы. «Но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — заявил он. По словам главы Белого дома, отмена ограничений возможна только после заключения мирного соглашения. Позднее он продлил на год санкции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах из-за Украины.

На этой неделе агентство Reuters сообщило, что Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список ограничений, которые могут быть смягчены. По данным агентства, они готовят предложение по снятию санкций с отдельных юрлиц и физлиц, включая некоторых российских бизнесменов. Позднее Reuters сообщил, что Белый дом поручил рассмотреть возможность смягчения санкций против Москвы в энергетической сфере на случай достижения мирного соглашения.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заверил, что Вашингтон готов «без колебаний» ввести полные санкции против российской энергетики, если это поможет добиться урегулирования конфликта. Трамп также допустил возможность ужесточения санкций. По его словам, он всерьез рассматривает «масштабные банковские санкции, санкции и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будут достигнуты прекращение огня и окончательное мирное соглашение». Он призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров, «пока не стало слишком поздно».

«Сейчас огромное количество сообщений. Одно фантастичнее другого. Идет абсолютная какофония информационная. Все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал», — заявили в Кремле по поводу возможной отмены ограничений.