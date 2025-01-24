Индия назвала срок слива нефти из России с попавших под санкции танкеров
США потребовали от Индии cгрузить нефть из России с танкеров до 27 февраля, сообщил журналистам замминистра нефти и природного газа страны Панкадж Джайн, передает Reuters.
«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США дало ряд разъяснений. Они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок», — сказал заместитель министра. В этот день вступает в силу часть ограничений, введенных США, связанных с оказанием «нефтяных услуг».
Он также отметил, что крайний срок завершения финансовых операций, обозначенный Вашингтоном, — 12 марта.
Джайн подчеркнул, что Индия готова и дальше покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже $60 за баррель, установленной западными странами, и без участия российских компаний и судов, на которые наложены санкции.
10 января США ввели «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора. В список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью. Также под санкциями оказалось более 180 танкеров (кроме нефтетанкеров это ледокол, суда снабжения и несколько СПГ-танкеров), которые власти США считают частью теневого флота России.
В полную силу санкции должны вступить через два месяца после введения, о чем говорил и источник Bloomberg. Собеседник издания предупреждал, что именно к этому времени их влияние станет ощутимым.
Издание Energy Intelligence писало, что после введения новых санкций индийские банки стали задерживать обработку платежей трейдерам российской нефти из-за разногласий в интерпретации ограничений. По данным агентства, государственные банки и Министерство нефти Индии обратились в OFAC за соответствующими разъяснениями.
Один из высокопоставленных индийских чиновников говорил Bloomberg, что его страна решила отказывать в разгрузке танкерам, на которые распространяются санкции США, введенные 10 января. Он рассказал, что индийские банки будут требовать сертификаты происхождения, чтобы гарантировать, что нефть поступает не от попавших под санкции поставщиков. В то же время он подчеркнул, что Россия «найдет способ» поставлять нефть в Индию.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вскоре после введения санкций сказал, что маршруты поставок «просто так перерубить невозможно»: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут. Он подчеркнул, что Москва будет искать варианты для минимизации последствий санкций.
Президент России Владимир Путин накануне поручил провести ревизию танкерного флота страны.
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