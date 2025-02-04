Bloomberg сообщил о задержках с выгрузкой нефти с Сахалина из-за санкций

Только два из девяти танкеров, отправленных с Сахалина, разгрузили после ввода США новых санкций против российского ТЭКа. Еще четыре простаивают, а оставшиеся находятся в пути или только прибыли в пункт назначения, пишет Bloomberg

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Выгрузка топлива с части танкеров, перевозящих российскую нефть, задерживается из-за американских санкций: только два из девяти кораблей, отправленных с нефтегазовых проектов на Сахалине через Тихий океан, были разгружены после введения новых ограничений, пишет Bloomberg.

Четыре танкера из семи оставшихся простаивают близ Находки, еще один с 17 января находится в океане между Японией и Южной Кореей. Другой танкер прибыл в пункт назначения в Китае, а последний еще не добрался до места, утверждает агентство со ссылкой на данные сервисов для отслеживания судов.

Сырая нефть продолжает загружаться на танкеры, попавшие под санкции США, но возникают длительные задержки в доставке этих грузов, утверждает агентство. В перспективе в поставках могут возникнуть перебои, если санкции с судов не будут сняты, предполагает Bloomberg. По данным издания, сейчас нефть премиальной марки ESPO намерены транспортировать другими судами взамен тех, что попали под санкции.

Только два из 27 грузов, загруженных между 10 января и 2 февраля, перевозят суда, попавшие под ограничения Вашингтона, ни с одного из них разгрузка пока не проводилась, пишет Bloomberg. Только один раз нефть, по его данным, была перегружена с судна на судно.

10 января США ввели санкции против энергетического сектора России, которые назвали самыми значительными за все время. Под ограничения подпали, в частности, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании, более 180 судов, которые Вашингтон счел «теневым флотом» для поставок нефти, а также осуществлявшие страхование морских перевозок «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».

На этом фоне порядка 65 нефтяных танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, писало агентство Reuters 14 января. Bloomberg со ссылкой на трейдеров сообщал о планах Пекина срочно закупить сырую нефть с Ближнего Востока и из Африки, а также из Северной и Южной Америки на фоне опасений насчет перебоев в поставках из-за ужесточения санкций против Москвы и Тегерана. По данным агентства, Китай отказался принимать три судна — Huihai Pacific, Mermar и Olia — более чем с 2 млн баррелей нефти, которые вышли с Дальнего Востока.

15 января Bloomberg сообщил, что пять танкеров почти с 4 млн баррелей российской нефти марок «Сокол» и ESPO простаивают у берегов Китая. На следующий день Reuters сообщил, что попавший под санкции США танкер начал выгружать российскую нефть в порту под управлением Shandong Port Group. Судовые брокеры, с которыми ранее говорило агентство, не исключали роста числа перегрузок топлива с судна на судно и использования небольших портов.

Как сообщали РБК в «Газпром нефти», компания готовилась к разным сценариям, поэтому «устойчивость бизнеса» сохранится. В Кремле пообещали проанализировать сложившуюся ситуацию и принять меры, «которые позволили бы минимизировать последствия» санкций США.