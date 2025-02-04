 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Bloomberg сообщил о задержках с выгрузкой нефти с Сахалина из-за санкций

Сюжет
Война санкций
Только два из девяти танкеров, отправленных с Сахалина, разгрузили после ввода США новых санкций против российского ТЭКа. Еще четыре простаивают, а оставшиеся находятся в пути или только прибыли в пункт назначения, пишет Bloomberg
BRENT BRENT $76,37 -0,5%
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Выгрузка топлива с части танкеров, перевозящих российскую нефть, задерживается из-за американских санкций: только два из девяти кораблей, отправленных с нефтегазовых проектов на Сахалине через Тихий океан, были разгружены после введения новых ограничений, пишет Bloomberg.

Четыре танкера из семи оставшихся простаивают близ Находки, еще один с 17 января находится в океане между Японией и Южной Кореей. Другой танкер прибыл в пункт назначения в Китае, а последний еще не добрался до места, утверждает агентство со ссылкой на данные сервисов для отслеживания судов.

Сырая нефть продолжает загружаться на танкеры, попавшие под санкции США, но возникают длительные задержки в доставке этих грузов, утверждает агентство. В перспективе в поставках могут возникнуть перебои, если санкции с судов не будут сняты, предполагает Bloomberg. По данным издания, сейчас нефть премиальной марки ESPO намерены транспортировать другими судами взамен тех, что попали под санкции.

Только два из 27 грузов, загруженных между 10 января и 2 февраля, перевозят суда, попавшие под ограничения Вашингтона, ни с одного из них разгрузка пока не проводилась, пишет Bloomberg. Только один раз нефть, по его данным, была перегружена с судна на судно.

Цена Urals в 2025 году: почему нефть подешевеет, а доход от нее вырастет
Бизнес
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

10 января США ввели санкции против энергетического сектора России, которые назвали самыми значительными за все время. Под ограничения подпали, в частности, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании, более 180 судов, которые Вашингтон счел «теневым флотом» для поставок нефти, а также осуществлявшие страхование морских перевозок «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».

На этом фоне порядка 65 нефтяных танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, писало агентство Reuters 14 января. Bloomberg со ссылкой на трейдеров сообщал о планах Пекина срочно закупить сырую нефть с Ближнего Востока и из Африки, а также из Северной и Южной Америки на фоне опасений насчет перебоев в поставках из-за ужесточения санкций против Москвы и Тегерана. По данным агентства, Китай отказался принимать три судна — Huihai Pacific, Mermar и Olia — более чем с 2 млн баррелей нефти, которые вышли с Дальнего Востока.

15 января Bloomberg сообщил, что пять танкеров почти с 4 млн баррелей российской нефти марок «Сокол» и ESPO простаивают у берегов Китая. На следующий день Reuters сообщил, что попавший под санкции США танкер начал выгружать российскую нефть в порту под управлением Shandong Port Group. Судовые брокеры, с которыми ранее говорило агентство, не исключали роста числа перегрузок топлива с судна на судно и использования небольших портов.

Как сообщали РБК в «Газпром нефти», компания готовилась к разным сценариям, поэтому «устойчивость бизнеса» сохранится. В Кремле пообещали проанализировать сложившуюся ситуацию и принять меры, «которые позволили бы минимизировать последствия» санкций США.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сахалин нефть санкции против России Япония
Материалы по теме
Цена Urals в 2025 году: почему нефть подешевеет, а доход от нее вырастет
Бизнес
Комитет ОПЕК+ не стал расширять добычу нефти после просьбы Трампа
Политика
Турция импортировала рекордный объем нефти из России в 2024 году
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 18:02
В Белоруссии комика Комиссаренко внесли в список причастных к терроризмуПолитика, 19:05
Кураев рассказал о ночи в каталажке в Грузии и депортации из страныОбщество, 19:01
В Энергодаре сбили два украинских беспилотникаПолитика, 18:58
Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии «вежливыми джихадистами»Политика, 18:52
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZALОбщество, 18:50
Две женщины пострадали при атаке дронов-камикадзе в Брянской областиПолитика, 18:49
В Москве выставили на торги дореволюционную схему метроГород, 18:37
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
В Москве двое взрослых погибли и ребенок пострадал из-за наезда машиныОбщество, 18:35
Комитет по этике РФС оштрафовал Дзюбу на ₽250 тыс. за интервью «Матч ТВ»Спорт, 18:31
«Ведомости» назвали Героя России кандидатом на пост в МинпросвещенияПолитика, 18:30
Роспотребнадзор оценит риски для здоровья после аварии в Черном мореОбщество, 18:26
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 18:22
В Волгограде организовали ПВР для жителей района, куда упали части дроновПолитика, 18:19
В Москве за год стерли 17 тыс. граффитиГород, 18:18