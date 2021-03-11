Принц Уильям назвал королевскую семью «вообще не расистской»

В британской королевской семье нет расизма. Об этом заявил внук Елизаветы II и старший сын принца Чарльза принц Уильям в интервью Sky News.

«Мы вообще не расистская семья», — сказал Уильям. Таким образом он отреагировал на заявления своего брата Гарри и его супруги Меган Маркл, которые в интервью Опре Уинфри 7 марта заявили о расистских высказываниях внутри королевской семьи.

Уильям отметил, что еще не разговаривал со своим братом после его интервью на американском телевидении, но планирует провести беседу в ближайшее время.

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