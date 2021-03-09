Елизавете II понадобилось больше времени на оценку интервью внука

Королева пока не стала подписывать заявление по поводу скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл. Предполагалось, что ее ответ снизит напряженность в обществе, но Елизавете II понадобилось больше времени, чтобы все обдумать

Елизавета II (Фото: Joe Giddens / PA via AP)

Королева Великобритании Елизавета II не стала подписывать подготовленное пресс-службой королевской семьи заявление по поводу интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри. Об этом сообщает The Times.

Предполагалось, что заявление королевы снизит напряженность в британском обществе. Газета сообщает, что Елизавета II взяла паузу, чтобы обдумать свой ответ на допущенные парой высказывания.

По данным The Times, после интервью в Букингемском дворце был переполох из-за слов Меган Маркл о расизме внутри королевской семьи, мыслях о суициде и тяжелых отношениях среди представителей британской царствующей фамилии.

Интервью вышло на американском телеканале CBS 7 марта. В нем оказавшаяся от придворных обязанностей пара сделала несколько резонансных заявлений, раскрыв в том числе некоторые аспекты закулисной жизни британской монархии.