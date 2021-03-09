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Елизавете II понадобилось больше времени на оценку интервью внука

Королева пока не стала подписывать заявление по поводу скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл. Предполагалось, что ее ответ снизит напряженность в обществе, но Елизавете II понадобилось больше времени, чтобы все обдумать
Елизавета II
Елизавета II (Фото: Joe Giddens / PA via AP)

Королева Великобритании Елизавета II не стала подписывать подготовленное пресс-службой королевской семьи заявление по поводу интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри. Об этом сообщает The Times.

Предполагалось, что заявление королевы снизит напряженность в британском обществе. Газета сообщает, что Елизавета II взяла паузу, чтобы обдумать свой ответ на допущенные парой высказывания.

По данным The Times, после интервью в Букингемском дворце был переполох из-за слов Меган Маркл о расизме внутри королевской семьи, мыслях о суициде и тяжелых отношениях среди представителей британской царствующей фамилии.

Отец Меган Маркл отказался критиковать вопрос о цвете кожи ее сына
Общество
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Интервью вышло на американском телеканале CBS 7 марта. В нем оказавшаяся от придворных обязанностей пара сделала несколько резонансных заявлений, раскрыв в том числе некоторые аспекты закулисной жизни британской монархии.

Маркл призналась, что пресс-служба Букингемского дворца заставляла ее воздерживаться от публичных заявлений, что сама думала даже о самоубийстве и что королевская семья была обеспокоена цветом кожи Арчи, первенца пары (мать Меган — афроамериканка). Супруга принца также сообщила, что у них с Гарри была тайная свадьба за три дня до официальной и что скоро должна родиться девочка.

Гарри сообщил, что после решения об отказе от королевских обязанностей перестал общаться со своим отцом принцем Чарльзом, но сохранил хорошие отношения с бабушкой Елизаветой II.

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Опрос показал реакцию британцев на интервью Меган Маркл и принца Гарри
Общество
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После интервью Уинфри заявила, что за кадром принц Гарри подчеркнул, что тема цвета кожи его сына не поднималась непосредственно королевой или ее мужем принцем Филиппом.

За несколько часов до выхода интервью The Times со ссылкой на источники писала, что выступление герцога и герцогини Сассекских на американском телевидении восприняли в Букингемском дворце как объявление войны. Собеседник газеты отметил, что реакция королевской семьи будет зависеть от того, на кого будет нацелена критика Гарри и его супруги — на всю семью Маунтбеттен-Виндзор или на конкретных ее представителей.

Главные заявления из интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри
Общество
Интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри

По данным социологической компании YouGov, 47% британцев назвали интервью неуместным, противоположную точку зрения выразили 21% опрошенных, а еще 31% не смогли определиться с ответом. О симпатии к герцогу и герцогине Сассекским заявили 29% респондентов, а 39% сообщили, что сопереживают королевской семье.

Представитель российского МИДа Мария Захарова объявила, что интервью стало обрушением декораций: «Посмотрела я интервью Гарри и Меган. Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии».

Автор
Михаил Котляр
Великобритания Елизавета II Меган Маркл принц Гарри
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