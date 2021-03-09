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Общество ,  
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Опрос показал реакцию британцев на интервью Меган Маркл и принца Гарри

Почти половина британцев не одобряют интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Это следует из данных исследования, проведенного социологической компанией YouGov.

В опросе приняли участие 2,1 тыс. респондентов. Из них неуместным интервью назвали 47%. Противоположное мнение высказал 21% опрошенных. Еще 31% респондентов не смогли определиться с ответом.

Помимо этого, 29% опрошенных заявили, что после просмотра интервью они сильно (12%) или заметно (17%) симпатизируют принцу Гарри и Маркл. В то же время 39% респондентов отметили, что сильно (16%) или заметно (23%) сопереживают британской королевской семье в связи с разрывом с принцем.

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По данным газеты The New York Times, интервью принца и его супруги на телеканале CBS смотрели единовременно в среднем не менее 17,1 млн человек. По информации издания, это примерно в два раза больше обычной аудитории самых популярных передач, которые показывает канал в это время.

Двухчасовое интервью с принцем Гарри и Меган Маркл вышло на канале CBS 7 марта в 20:00 по местному времени. Во время беседы Маркл заявила, что после свадьбы королевская семья заставляла ее воздерживаться от публичных выступлений. Также герцогиня Сассекская призналась, что думала о самоубийстве до того как пара приняла решение об отказе от королевских обязанностей.

Маркл также рассказала, что когда была беременна первым сыном, некоторые представители королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ребенка.

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Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Королева Елизавета II пожаловала им титулы герцога и герцогини Сассекских.

В 2020 году супруги объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. Они лишились титулов Его и Ее Королевское Высочество, бренда SussexRoyal, а принц потерял почетные воинские звания.

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