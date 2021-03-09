Опрос показал реакцию британцев на интервью Меган Маркл и принца Гарри

Почти половина британцев не одобряют интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Это следует из данных исследования, проведенного социологической компанией YouGov.

В опросе приняли участие 2,1 тыс. респондентов. Из них неуместным интервью назвали 47%. Противоположное мнение высказал 21% опрошенных. Еще 31% респондентов не смогли определиться с ответом.

Помимо этого, 29% опрошенных заявили, что после просмотра интервью они сильно (12%) или заметно (17%) симпатизируют принцу Гарри и Маркл. В то же время 39% респондентов отметили, что сильно (16%) или заметно (23%) сопереживают британской королевской семье в связи с разрывом с принцем.

По данным газеты The New York Times, интервью принца и его супруги на телеканале CBS смотрели единовременно в среднем не менее 17,1 млн человек. По информации издания, это примерно в два раза больше обычной аудитории самых популярных передач, которые показывает канал в это время.