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Уинфри исключила обсуждение Елизаветой II цвета кожи ребенка Меган Маркл

После интервью принца Гарри и его жены разгорелся скандал: Маркл заявила, что некоторые члены королевской семьи переживали о цвете кожи ее будущего ребенка. По словам принца, королева Елизавета II к этому не причастна
Принц Гарри
Принц Гарри (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Принц Гарри подтвердил, что королева Елизавета II не имеет отношения к разговорам, которые велись в Букингемском дворце о цвете кожи его первого ребенка от Меган Маркл. Об этом в эфире телеканала CBS сообщила ведущая Опра Уинфри, которая взяла интервью у пары.

Во время этого интервью Маркл заявила, что, когда она была беременна сыном Арчи, некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ребенка.

«Принц Гарри не раскрыл мне имен, но хотел, чтобы я знала и могла поделиться информацией, что его бабушка [королева Елизавета II] и его дедушка [принц Филипп] не участвовали в этих обсуждениях», — сказала Уинфри.

Главные заявления из интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри
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Интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри

Накануне, 7 марта, на телеканале CBS вышло первое подробное интервью принца Гарри и Меган Маркл спустя год после того, как пара отказалась от королевских обязанностей и объявила, что будет зарабатывать на жизнь самостоятельно.

По словам Маркл, во время беременности первым ребенком она узнала, что ее сыну не был положен титул принца, в связи с чем он вопреки традициям не получит охрану. Параллельно с этим некоторые члены королевской семьи высказывали опасения, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка. Кто именно об этом говорил, Маркл не сообщила, отметив, что это нанесет представителям семьи «серьезный ущерб». По ее словам, об обсуждении цвета кожи ее будущего ребенка она узнала от супруга.

Принц Гарри и Меган Маркл назвали пол будущего ребенка
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Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на актрисе сериала «Форс-мажоры» американке Меган Маркл в мае 2018 года. В день свадьбы королева Елизавета II пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.

В 2020 году принц Гарри и его жена объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. В результате супруги лишились титулов Его и Ее Королевское Высочество, бренда SussexRoyal, а принц потерял почетные воинские звания.

Автор
Виктория Полякова
принц Гарри Меган Маркл Опра Уинфри королева Елизавета II
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