Уинфри исключила обсуждение Елизаветой II цвета кожи ребенка Меган Маркл

После интервью принца Гарри и его жены разгорелся скандал: Маркл заявила, что некоторые члены королевской семьи переживали о цвете кожи ее будущего ребенка. По словам принца, королева Елизавета II к этому не причастна

Принц Гарри (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Принц Гарри подтвердил, что королева Елизавета II не имеет отношения к разговорам, которые велись в Букингемском дворце о цвете кожи его первого ребенка от Меган Маркл. Об этом в эфире телеканала CBS сообщила ведущая Опра Уинфри, которая взяла интервью у пары.

Во время этого интервью Маркл заявила, что, когда она была беременна сыном Арчи, некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ребенка.

«Принц Гарри не раскрыл мне имен, но хотел, чтобы я знала и могла поделиться информацией, что его бабушка [королева Елизавета II] и его дедушка [принц Филипп] не участвовали в этих обсуждениях», — сказала Уинфри.

Накануне, 7 марта, на телеканале CBS вышло первое подробное интервью принца Гарри и Меган Маркл спустя год после того, как пара отказалась от королевских обязанностей и объявила, что будет зарабатывать на жизнь самостоятельно.