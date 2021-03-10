Телеведущий уволился из шоу на канале ITV после критики Меган Маркл

Пирс Морган (Фото: Terry Harris / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган ушел из программы Good Morning Britain на телеканале ITV после своих критических замечаний в адрес жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщается на сайте ITV.

«После обсуждений с ITV Пирс Морган принял решение покинуть Good Morning Britain. ITV принял его решение и больше ничего не может добавить», — говорится в сообщении.

После выхода интервью с принцем Гарри и Меган Маркл на телеканале CBS телеведущий в эфире Good Morning Britain подверг сомнению правдивость слов Маркл о том, что в Букингемском дворце ей отказали в психологической помощи после жалоб на мысли о суициде. Морган также заявил, что супруги «разгромили все, что строила королева».

После этого британский медиарегулятор Ofcom сообщил в Twitter, что получил более 41 тыс. жалоб на программу Good Morning Britain. Он начал расследование, чтобы выяснить, не нарушают ли комментарии ведущего телевещательный кодекс Великобритании в части причинения вреда.