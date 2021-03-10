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Телеведущий уволился из шоу на канале ITV после критики Меган Маркл

Пирс Морган
Пирс Морган (Фото: Terry Harris / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган ушел из программы Good Morning Britain на телеканале ITV после своих критических замечаний в адрес жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщается на сайте ITV.

«После обсуждений с ITV Пирс Морган принял решение покинуть Good Morning Britain. ITV принял его решение и больше ничего не может добавить», — говорится в сообщении.

После выхода интервью с принцем Гарри и Меган Маркл на телеканале CBS телеведущий в эфире Good Morning Britain подверг сомнению правдивость слов Маркл о том, что в Букингемском дворце ей отказали в психологической помощи после жалоб на мысли о суициде. Морган также заявил, что супруги «разгромили все, что строила королева».

После этого британский медиарегулятор Ofcom сообщил в Twitter, что получил более 41 тыс. жалоб на программу Good Morning Britain. Он начал расследование, чтобы выяснить, не нарушают ли комментарии ведущего телевещательный кодекс Великобритании в части причинения вреда.

Главные заявления из интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри
Общество
Интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри

Двухчасовое интервью с принцем Гарри и Меган Маркл вышло на канале CBS вечером 7 марта по местному времени. Во время беседы Маркл заявила, что после свадьбы королевская семья заставляла ее воздерживаться от публичных выступлений. Жена принца также призналась, что ее посещали мысли о самоубийстве, до того как пара приняла решение об отказе от королевских обязанностей.

Кроме того, Маркл рассказала, что, когда была беременна первым сыном, некоторые представители королевской семьи были обеспокоены тем, насколько темной будет кожа ее ребенка.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Королева Елизавета II пожаловала им титулы герцога и герцогини Сассекских. В 2020 году супруги объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. Они лишились титула «ваше королевское высочество» и бренда SussexRoyal, а принц потерял почетные воинские звания.

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