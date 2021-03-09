Отец Меган Маркл отказался критиковать вопрос о цвете кожи ее сына

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи (Фото: Dominic Lipinski / AP)

Томас Маркл, отец герцогини Сассекской и жены английского принца Меган Маркл, который ранее критиковал дочь за выход из королевской семьи, а также обещал выступить в поддержку ее оппонентов на суде, сказал, что не считает расистским вопрос о цвете кожи его внука. Об этом он заявил в эфире ITV, передает Reuters.

«Я очень уважаю королевскую семью и совсем не считаю, что британская королевская семья — расисты. Я не думаю, что британцы — расисты. Я считаю, что Лос-Анджелес — расистский, Калифорния — расистская, но не думаю, что британцы такие», — сказал Томас Маркл.

Он предположил, что разговоры о цвете кожи детей Меган и принца Гарри «лишь дурацкий вопрос от кого-то, и не более».

Ранее, 8 марта, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что во время ее беременности первым сыном Арчи представители королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ребенка. По ее словам, об этом она узнала от своего супруга.