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Отец Меган Маркл отказался критиковать вопрос о цвете кожи ее сына

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи (Фото: Dominic Lipinski / AP)

Томас Маркл, отец герцогини Сассекской и жены английского принца Меган Маркл, который ранее критиковал дочь за выход из королевской семьи, а также обещал выступить в поддержку ее оппонентов на суде, сказал, что не считает расистским вопрос о цвете кожи его внука. Об этом он заявил в эфире ITV, передает Reuters.

«Я очень уважаю королевскую семью и совсем не считаю, что британская королевская семья — расисты. Я не думаю, что британцы — расисты. Я считаю, что Лос-Анджелес — расистский, Калифорния — расистская, но не думаю, что британцы такие», — сказал Томас Маркл.

Он предположил, что разговоры о цвете кожи детей Меган и принца Гарри «лишь дурацкий вопрос от кого-то, и не более».

Опрос показал реакцию британцев на интервью Меган Маркл и принца Гарри
Общество
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Ранее, 8 марта, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что во время ее беременности первым сыном Арчи представители королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ребенка. По ее словам, об этом она узнала от своего супруга.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Отец Маркл тогда не приехал на свадьбу. В январе 2020-го Томас Маркл заявил о намерении свидетельствовать против своей дочери в суде по делу против британского таблоида Mail on Sunday, который опубликовал личное письмо Меган отцу.

Кроме того, когда Гарри и Меган в январе прошлого года решили уйти из королевской семьи, Томас Маркл раскритиковал это решение, сказав, что супруги таким образом «причинили боль» королеве Елизавете II.

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