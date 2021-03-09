Букингемский дворец пообещал изучить заявление Маркл о расовом вопросе

В Букингемском дворце заявили, что изучат слова Меган Маркл о том, что некоторые члены королевской семьи переживали по поводу цвета кожи ее будущего ребенка. В то же время там добавили, что «некоторые воспоминания могут разниться»

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Королева Елизавета II и члены ее семьи были опечалены после интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, узнав, насколько сложными для пары были последние несколько лет. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца, передает Reuters.

В Букингемском дворце также ответили на слова Меган Маркл, которая в интервью заявила, что, когда она была беременна сыном Арчи, некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ребенка.

«Поднятые проблемы, в особенности расовые вопросы, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они восприняты очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке», — говорится в заявлении.

Букингемский дворец также добавил, что принц Гарри, Меган Маркл и Арчи всегда будут любимыми членами семьи.