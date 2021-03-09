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Букингемский дворец пообещал изучить заявление Маркл о расовом вопросе

В Букингемском дворце заявили, что изучат слова Меган Маркл о том, что некоторые члены королевской семьи переживали по поводу цвета кожи ее будущего ребенка. В то же время там добавили, что «некоторые воспоминания могут разниться»
Фото: Sayyid Abdul Azim / AP
Фото: Sayyid Abdul Azim / AP

Королева Елизавета II и члены ее семьи были опечалены после интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, узнав, насколько сложными для пары были последние несколько лет. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца, передает Reuters.

В Букингемском дворце также ответили на слова Меган Маркл, которая в интервью заявила, что, когда она была беременна сыном Арчи, некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ребенка.

«Поднятые проблемы, в особенности расовые вопросы, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они восприняты очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке», — говорится в заявлении.

Главные заявления из интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри
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Интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри

Букингемский дворец также добавил, что принц Гарри, Меган Маркл и Арчи всегда будут любимыми членами семьи.

7 марта на телеканале CBS вышло первое интервью принца Гарри и Меган Маркл спустя год после того, как пара отказалась от королевских обязанностей и объявила, что самостоятельно будет зарабатывать на жизнь. По данным газеты The New York Times, передачу смотрели единовременно в среднем не менее 17,1 млн человек.

В интервью Маркл заявила, что во время беременности первым ребенком она узнала, что ее сыну не полагается титул принца, в связи с чем он не получит охрану. Параллельно с этим некоторые члены королевской семьи высказывали опасения о том, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка, сообщила герцогиня Сассекская.

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Кто именно об этом говорил, она не уточнила, отметив, что это нанесет представителям семьи «серьезный ущерб». Принц Гарри, по словам ведущей Опры Уинфри, которая брала интервью у пары, дал ей понять, что Елизавета II или ее супруг принц Филипп в этих обсуждениях не участвовали.

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Социологическая компания YouGov, в свою очередь, выяснила, как отреагировали на выступление пары сами британцы. По данным ее исследования, 47% опрошенных жителей назвали интервью неуместным, а противоположное мнение выразили 21% респондентов.

Автор
Виктория Полякова
Букингемский дворец Елизавета II Меган Маркл принц Гарри расовая дискриминация
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