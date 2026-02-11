 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В ВМС Германии заявили о риске «случайной» эскалации в Балтийском море

Вице-адмирал ВМС ФРГ Каак заявил о риске «случайной» эскалации в Балтийском море
Германия опасается военной угрозы со стороны России в Балтийском море, рассказал вице-адмирал Каак. По его словам, риск эскалации реален и может произойти «по случайности». Путин ранее отвергал возможность нападения на НАТО
Ян Кристиан Каак
Ян Кристиан Каак (Фото: Thomas Imo / Photothek Media Lab / Global Look Press)

Со стороны России растет уровень угрозы на воде, особенно в акватории Балтийского моря, это чревато «случайной эскалацией», заявил в интервью Süddeutsche Zeitung инспектор военно-морских сил Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

По словам адмирала, немецкие силы внимательно следят за действиями российского ВМФ на Балтике, в Северном море, Арктике и Северной Атлантике. «Угроза реальна и далеко не статична. Российские вооруженные силы растут как в численности, так и в возможностях, которые ежедневно испытывают в войне на Украине», — сказал он.

За последние два года в Балтийском море все чаще стали отмечать низкие пролеты российских самолетов над кораблями НАТО и более жесткие маневры сближения, добавил Каак. «Это опасно, поскольку может легко привести к эскалации по случайности», — отметил он. Чтобы снизить риски, командиров специально готовят к подобным ситуациям, а сценарии регулярно отрабатываются в ходе военных учений.

Адмирал оценил миссию НАТО «Балтийский часовой» по защите подводной инфраструктуры положительно. Время реагирования на подозрительные инциденты, по его словам, удалось сократить с 17 до одного часа. Главной проблемой миссии Каак назвал только нехватку личного состава.

Кроме того, ситуацию для Германии усугубляет то, что сдвигаются сроки поставки фрегатов F126: ввод первого корабля ожидается не ранее 2031-го вместо 2028 года. В качестве временной меры рассматривается ускоренная закупка фрегатов MEKO-A200.

Economist рассказал об «идеальном месте» для противостояния России и НАТО
Политика
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Балтийское море превращается в место потенциального противостояния России и НАТО, писал The Economist. Это связано с высокой концентрацией энергетических и коммуникационных кабелей на дне. В 2023–2024 годах в этом пространстве было зафиксировано не менее 11 предполагаемых актов «саботажа» инфраструктуры, которые частично связывают с российским теневым флотом. Наиболее серьезные инциденты — повреждения газопровода Balticconnector и силового кабеля между Финляндией и Эстонией,

Чиновники и военные стран Европы после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО неоднократно заявляли, что Балтийское море стало почти внутренним «озером» альянса с редкими полосками российской территории. Москва не допустит подобных планов, ответили на это в МИД России.

Российские власти исключают возможность конфликта со странами НАТО, если альянс сам не будет провоцировать на это. «У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе», — рассказывал президент Владимир Путин.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Германия Россия Балтийское море угрозы военные
