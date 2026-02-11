 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
FT сообщила о планах Украины провести выборы и референдум весной

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина планирует весной провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией, пишет FT. При этом в Киеве заявили, что без гарантий безопасности ничего не состоится
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Украина начала планировать на весну президентские выборы, которые должны пройти наряду с референдумом по поводу мирного соглашения с Россией, пишет Financial Times.

Это произошло после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая, иначе тот рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

По словам источников издания, президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить о плане проведения выборов и референдума 24 февраля. «У украинцев есть твердое убеждение, что все это должно быть связано с переизбранием Зеленского», — рассказал западный чиновник, знакомый с ситуацией.

В то же время и украинские, и западные официальные лица усомнились, что график США по выборам будет соблюден, поскольку это зависит сразу от нескольких факторов, включая возможность достижения прогресса в мирном соглашении с Россией, говорится в публикации.

Пока нет гарантий безопасности, не будет и объявлений о выборах, прокомментировал материал Financial Times источник «РБК-Украина» из окружения Зеленского.

Ранее Reuters писал, что украинские и американские официальные лица обсуждали график, который предусматривает подготовку проекта соглашения с Россией к марту 2026 года. Кроме того, он предусматривает проведение референдума на Украине вместе с выборами в мае, говорили собеседники агентства.

По данным источников, переговорная группа США, в которую входили спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, на встречах с украинскими представителями в Майами и Абу-Даби сообщили, что референдум по мирному плану лучше провести в ближайшее время. Трамп в скором времени будет сосредоточен на промежуточных выборах в конгресс, пояснили собеседники.

Reuters узнал, что США и Украина обсудили график референдума и выборов
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Зеленский подтвердил, что США предлагают Киеву закончить конфликт с Россией до начала будущего лета. Он не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к означенному сроку, и объяснил это тем, что у Вашингтона иные приоритеты.

Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, активно участвующий в переговорах по Украине, в октябре допускал, что российско-украинский конфликт завершится в течение года.

Стороны считают наиболее сложной территориальную проблему. В конце декабря Зеленский заявил о готовности вынести на референдум вопрос о Донбассе.

Вопрос проведения президентских выборов на Украине также стал одним из центральных в контексте обсуждения мирного плана США. Голосование должно было состояться весной 2024-го, но его отложили из-за военного положения. Последнее Зеленский продлевает каждые три месяца, сейчас оно действует до 4 мая 2026 года.

19 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что при желании на Украине можно провести выборы. Россия «готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов [на Украине], хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», сказал он.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Украина Референдум выборы президента Россия конфликт США Владимир Зеленский
