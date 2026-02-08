Reuters узнал, что США и Украина обсудили график референдума и выборов

Согласно этому графику, соглашение с Россией хотят подготовить к марту 2026 года, а провести референдум и выборы на Украине в мае, узнал Reuters

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Украинские и американские официальные лица обсуждали график, который предусматривает подготовку проекта соглашения с Россией к марту 2026 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Кроме этого, график предусматривает проведение референдума на Украине вместе с выборами в мае, уточнили собеседники.

Ранее, 4-5 февраля, в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По информации неназванного источника ТАСС, на повестке было три темы: экономические аспекты, территориальный вопрос и механизм прекращения огня. Как позже сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, стороны провели широкие обсуждения, в том числе прекращения огня и контроля за прекращением военной деятельности.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Киеву закончить конфликт с Россией до начала этого лета.

Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, активно участвующий в переговорах по Украине, в октябре допускал, что российско-украинский конфликт завершится в течение года. Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, сказал в декабре, что процесс урегулирования будет длительным.