Захват Мадуро⁠,
США запретили России участвовать в сделках с венесуэльской нефтью

Захват Мадуро
Лавров ранее говорил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы после свержения Мадуро. При этом в «Росзарубежнефти» в начале января утверждали, что продолжают свою работу в республике, несмотря на смену власти

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало три лицензии, которые разрешают проводить транзакции с правительством Венесуэлы, венесуэльской государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и фирмами, где PDVSA прямо или косвенно принадлежит от 50% акций.

Лицензия № 46А затрагивает операции, необходимые для вывоза, реэкспорта, продажи, перепродажи, снабжения, хранения, маркетинга, покупки, доставки или транспортировки нефти венесуэльского происхождения, включая ее переработку уполномоченной американской организацией.

Лицензия № 48 касается операций, связанных с представлением США или физлицом из Штатов товаров, технологий, программного обеспечения или услуг для разведки, разработки или добыча нефти или газа в Венесуэле.

Обе лицензии разрешают подобные сделки при условии, что:

  • в любых контрактах будет прописано, что они регулируются законодательством США или юрисдикции в пределах Штатов и любые споры по сделкам решаются в США;
  • выплаты по контрактам «заблокированному лицу», за исключением местных налогов и сборов, будут переводиться на счет иностранного правительства.

Кроме того, в обеих лицензиях подчеркивается, что сделки с Россией, Ираном, Северной Кореей и Кубой или подконтрольными им организациями запрещены.

Третья лицензия (№ 30B) разрешает осуществлять определенные транзакции, необходимые для работы портов и аэропортов Венесуэлы.

Лавров заявил о вытеснении российских компаний из Венесуэлы
Политика
Сергей Лавров

Российские компании вытесняют из Венесуэлы после свержения экс-лидера страны Николаса Мадуро, говорил ранее глава российского МИДа Сергей Лавров. Вместе с тем госкомпания «Росзарубежнефть», которая управляет российскими активами в Венесуэле, после смены власти в республике в январе заявляла, что продолжит выполнять принятые обязательства.

Весной прошлого года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве. В республике действуют пять совместных с Россией предприятий, сообщал в октябре посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар. Государства активно сотрудничают в области добычи и сбыта нефти, пояснил он. Тогда же Bloomberg писал, что Россия обогнала США по поставкам нафты Венесуэле.

В ночь на 3 января 2026-го американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме». Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой, пока в стране не произойдет переход власти.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Валерия Доброва
Венесуэла нефть Россия США
