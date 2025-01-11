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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Axios узнал о сообщениях Дании команде Трампа по поводу Гренландии

Axios: Дания связалась с Трампом по поводу военного присутствия США в Гренландии
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дания связалась с командой Трампа с предложением обсудить расширение военного присутствия США в Гренландии, при этом подчеркнув, что остров не продается, пишет Axios. Трамп пригрозил Дании пошлинами. В Гренландии есть авиабаза США
Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

Недавно Дания направила команде избранного президента США Дональда Трампа (вступит в должность 20 января) личные сообщения, в которых выразила готовность обсудить повышение безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия Вашингтона на острове, сообщили Axios два источника, осведомленных об этом вопросе.

По их словам, датское правительство хочет избежать публичного столкновения с будущей администрацией США и попросило членов команды Трампа разъяснить его недавние комментарии по поводу Гренландии. В посланиях Дания «ясно дала понять», что Гренландия не продается, но выразила готовность обсудить «любой другой запрос» США касательно острова, говорят собеседники издания.

Гренландия — бывшая датская колония, она остается частью Королевства Дания, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности.

Это самый большой в мире остров площадью 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыты льдом. Он расположен на северо-востоке Северной Америки. На острове немногим более 50 тыс. жителей, большая часть из них — инуиты (эскимосы).

На острове находится самая северная военная база США — авиабаза Туле. Ее используют военно-космические силы.

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Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

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Фотогалерея 

Трамп в декабре заявил, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». The Washington Post связывала притязания избранного президента со «всеобъемлющей миссией» по противостоянию России и Китаю. Bloomberg писал, что команда республиканца обсуждает с американским частным сектором перспективы бизнеса в Гренландии, богатой ресурсами.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ заявил, что остров не продается. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен пообещал увеличить расходы на оборону острова.

Позже Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Дании, если та будет препятствовать независимости Гренландии или присоединению ее к США.

10 января Эгеде встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. После переговоров Эгеде, сторонник независимости Гренландии, сказал: «Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами».

Фредериксен подчеркнула, что США являются «самым важным и ближайшим союзником Дании» и что Копенгаген не хочет торговой войны с Вашингтоном.

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Гренландия Дания США Дональд Трамп
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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