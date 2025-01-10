Премьер Гренландии заявил, что остров не должен быть частью Дании или США

Гренландия хочет быть независимой, она не должна принадлежать ни США, ни Дании, заявил премьер острова. Премьер Дании назвала понятным стремление территории к независимости, но подчеркнула, что хотела бы сохранить единство

Гренландия не должна принадлежать ни Дании, в состав которой входит сейчас, ни США. Об этом заявил премьер островной территории Муте Боуруп Эгеде на совместной конференции с датским премьером Метте Фредериксен.

По словам Эгеде, «сохранение статус-кво недопустимо», поскольку Гренландия имеет «собственный голос».

«Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами», — сказал премьер (цитата по Financial Times).

Метте Фредериксен, выступавшая на этой же пресс-конференции, подчеркнула, что хотела бы сохранить целостность Дании, в которую входит континентальная территория республики, Гренландия и автономная территория Фарерские острова. «Я лично считаю, что если мы будем вместе, мы будем сильнее в глобальной игре», — пояснила политик.

Вместе с тем премьер-министр отметила, что стремление Гренландии к независимости «законно и понятно». Интерес США к островной территории она назвала «позитивным».

Гренландия, крупнейший в мире остров с населением около 60 тыс. человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела самоуправление и собственный парламент. Согласно соглашению с Данией от 2009 года, она может провозгласить независимость только после успешного проведения референдума, отмечала Politico.

Эгеде является сторонником независимости Гренландии, он неоднократно высказывался в поддержку этого. Республиканец Дональд Трамп после того, как переизбрался президентом США, предложил купить остров у Дании. Эгеде ответил на это, что остров «не продается».

Трамп накануне опубликовал в своей соцсети Truth Social видео, на котором запечатлено, как некоторые жители Гренландии просят США купить остров. Другие утвердительно отвечали на вопрос, хотели ли бы они, чтобы остров стал «частью Америки». На жителях были надеты кепки движения Трампа MAGA (Make America Great Again).

Видеозапись сняла команда сына политика — Дональда Трампа-младшего, который посетил остров. В гренландском парламенте ролик сочли постановочным. Местная телерадиокомпания DR также писала со ссылкой на источники и местных жителей, что часть людей, попавших в опубликованный ролик, присутствовала на ужине в отеле Hans Egede в Нууке, организованном командой Трампа-младшего. Источники DR утверждали, что эти люди — на самом деле бездомные или другие социально незащищенные граждане.