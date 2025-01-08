Премьер Дании ответила на предложение Трампа уступить Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии заявила, что Вашингтон является «самым важным и ближайшим союзником Дании». Об этом она сказала TV 2.

По ее словам, она не считает, что Соединенные штаты используют военную или экономическую мощь для обеспечения контроля над Гренландией. «Я не могу представить себе, что мы окажемся в такой ситуации», — сказала Фредериксен.

Премьер подчеркнула, что не хочет торговой войны с США. «Я думаю, что мы должны продолжать общаться друг с другом и делать это должным образом», — отметила она.

По ее словам, то, что у США растет интерес к Гренландии, это хорошо, но это должно происходить с уважением к народу острова.

Трамп предложил Дании уступить Гренландию. «У вас там около 45 000 человек. Люди даже не знают, есть ли у Дании законные права на Гренландию, но если они есть, то Дания должна отказаться от них, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности», — заявил он журналистам в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Республиканец пригрозил ввести пошлины в отношении Дании, если та будет препятствовать независимости Гренландии или присоединению ее к США.

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