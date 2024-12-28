WP связала слова Трампа о Канаде и Гренландии со «всеобъемлющей миссией»

Избранный президент США заявил, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией. Он также пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США и предложил Канаде стать 51-м штатом США

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о Канаде, Панаме, Мексике и Гренландии (часть Дании) связаны с «всеобъемлющей миссией» по противостоянию России и Китаю. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на чиновника из переходной администрации республиканца.

«Во всем этом есть четкая взаимосвязь. Трамп знает, за какие рычаги дергать и какие существуют ограждения, и у него есть возможность использовать эти рычаги», — сказал источник издания.

Трамп еще во время своего первого срока выражал желание присоединить Гренландию. Датский дипломат, который тогда занимался этим вопросом, допустил в беседе с WP на условиях анонимности: «Вероятно, что-то произойдет с Гренландией в течение следующих 10-15 лет. Они могут стать независимыми, и именно поэтому США страхуются на будущее. Они движутся в том направлении, которое США считают частью своей зоны влияния».

На этой неделе газета New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп «настроен на 100 процентов» на то, чтобы овладеть Гренландией и вернуть под контроль США Панамский канал. Если ему удастся купить Гренландию, то это станет крупнейшим территориальным приобретением страны в истории — например, будет значительнее покупки Луизианы в 1803 году, благодаря чему тогдашняя территория США увеличилась вдвое, отмечало издание. До этого республиканец говорил, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность». Премьер-министр острова Муте Эгеде на это отвечал, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться».

Экс-посол США в Панаме Джон Фили, работавший при Трампе, назвал давним стремление республиканца к контролю над каналом. «Тигр не меняет своих полосок. У него есть опыт работы с подобными идеями — они не появляются из ниоткуда. А Дональд Трамп процветает благодаря хаосу. Ему нравится быть проводником хаоса. Он считает, что такой разрушительный подход к международным делам делает его и Соединенные Штаты сильными», — сказал дипломат.

На прошлой неделе избранный президент пожаловался на «смехотворно высокие тарифы» за проход американских судов по Панамскому каналу и пригрозил вернуть его под контроль США. Он назвал канал «жизненно важным национальным активом» Соединенных Штатов. Президент Панамы Хосе Рауль Мулин в ответ заявил: «Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме». По его словам, тарифы формируются «публично и открыто с учетом рыночных условий, международной конкуренции, эксплуатационных расходов, а также потребностей в техническом обслуживании и модернизации». Панамский лидер исключил какой-либо контроль над каналом со стороны Китая, Европы, США или «какой-либо другой державы». Трамп ответил на слова Мулино: «Мы еще посмотрим», и опубликовал фото Панамского канала в своей соцсети Truth Social с подписью: «Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов».

Трамп в разговоре с канадским премьером Джастином Трюдо предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, если 25-процентные пошлины, которыми он пригрозил, «убьют» канадскую экономику.