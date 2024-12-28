 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

WP связала слова Трампа о Канаде и Гренландии со «всеобъемлющей миссией»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Избранный президент США заявил, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией. Он также пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США и предложил Канаде стать 51-м штатом США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о Канаде, Панаме, Мексике и Гренландии (часть Дании) связаны с «всеобъемлющей миссией» по противостоянию России и Китаю. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на чиновника из переходной администрации республиканца.

«Во всем этом есть четкая взаимосвязь. Трамп знает, за какие рычаги дергать и какие существуют ограждения, и у него есть возможность использовать эти рычаги», — сказал источник издания.

Трамп еще во время своего первого срока выражал желание присоединить Гренландию. Датский дипломат, который тогда занимался этим вопросом, допустил в беседе с WP на условиях анонимности: «Вероятно, что-то произойдет с Гренландией в течение следующих 10-15 лет. Они могут стать независимыми, и именно поэтому США страхуются на будущее. Они движутся в том направлении, которое США считают частью своей зоны влияния».

Кандидат Трампа раскрыл, как Китай может «надрать задницы» из-за ситкомов
Политика
Вивек Рамасвами

На этой неделе газета New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп «настроен на 100 процентов» на то, чтобы овладеть Гренландией и вернуть под контроль США Панамский канал. Если ему удастся купить Гренландию, то это станет крупнейшим территориальным приобретением страны в истории — например, будет значительнее покупки Луизианы в 1803 году, благодаря чему тогдашняя территория США увеличилась вдвое, отмечало издание. До этого республиканец говорил, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность». Премьер-министр острова Муте Эгеде на это отвечал, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться».

Экс-посол США в Панаме Джон Фили, работавший при Трампе, назвал давним стремление республиканца к контролю над каналом. «Тигр не меняет своих полосок. У него есть опыт работы с подобными идеями — они не появляются из ниоткуда. А Дональд Трамп процветает благодаря хаосу. Ему нравится быть проводником хаоса. Он считает, что такой разрушительный подход к международным делам делает его и Соединенные Штаты сильными», — сказал дипломат.

На прошлой неделе избранный президент пожаловался на «смехотворно высокие тарифы» за проход американских судов по Панамскому каналу и пригрозил вернуть его под контроль США. Он назвал канал «жизненно важным национальным активом» Соединенных Штатов. Президент Панамы Хосе Рауль Мулин в ответ заявил: «Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме». По его словам, тарифы формируются «публично и открыто с учетом рыночных условий, международной конкуренции, эксплуатационных расходов, а также потребностей в техническом обслуживании и модернизации». Панамский лидер исключил какой-либо контроль над каналом со стороны Китая, Европы, США или «какой-либо другой державы». Трамп ответил на слова Мулино: «Мы еще посмотрим», и опубликовал фото Панамского канала в своей соцсети Truth Social с подписью: «Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов».

Трамп в разговоре с канадским премьером Джастином Трюдо предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, если 25-процентные пошлины, которыми он пригрозил, «убьют» канадскую экономику.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Чернышова
Дональд Трамп США Мексика Панама Китай Гренландия Россия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп попросил Верховный суд США отсрочить запрет TikTok
Политика
WP назвала помеху планам Трампа и Маска
Экономика
WP сообщила о сигнале Трампа ЕС о намерении США сократить помощь Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
В Азербайджан доставили тела 24 погибших при крушении самолета AZALОбщество, 00:16
Зурабишвили рассказала, где проведет последнюю ночь как президентПолитика, 00:10
Каковы шансы на переизбрание у критикующего Украину президента ХорватииПолитика, 00:01
Bloomberg рассказал об альтернативных решениях по транзиту газа в ЕвропуПолитика, 00:00
Глава отдела мнений Welt решила уволиться из-за интервью с МаскомПолитика, 28 дек, 23:17
WP связала слова Трампа о Канаде и Гренландии со «всеобъемлющей миссией»Политика, 28 дек, 22:58
Киев обратился в ЕС из-за слов Фицо о прекращении поставок электричестваПолитика, 28 дек, 22:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Умер старейший из выживших при нападении на Перл-ХарборОбщество, 28 дек, 22:21
Как мы тестировали на «Авито» 5 разных ниш и что из этого вышлоLife, 28 дек, 22:04
В жилом доме на северо-западе Турции взорвался газОбщество, 28 дек, 21:47
Как работает платформа для торгов залоговым имуществом СбербанкаОтрасли, 28 дек, 21:42
В Далласе ограбили дом звезды НБА Луки ДончичаСпорт, 28 дек, 21:34
Вторая жизнь: как в России наладить переработку пластикаТренды, 28 дек, 21:32
Полезная полка: как развивается потребление ЗОЖ-продуктовОтрасли, 28 дек, 21:27