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Военная операция на Украине ,  
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Южная Корея заявила о возможной поставке новых ракет КНДР в Россию

Министр обороны Южной Кореи заявил о поставке новых ракет КНДР в Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам министра обороны Южной Кореи, речь может идти о ракетах с предполагаемой дальностью 100–180 км, которые КНДР впервые испытала в 2022 году. Россия неоднократно опровергала военные поставки из Северной Кореи
Ким Чен Ын&nbsp;во время визита на&nbsp;завод&nbsp;по производству боеприпасов
Ким Чен Ын во время визита на завод по производству боеприпасов (Фото: KCNA / Reuters)

КНДР может продать России тактические управляемые ракеты нового типа, заявил в интервью Yonhap министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

Он отметил, что системы вооружений, о которых государственные СМИ Северной Кореи рассказывали во время посещения Ким Чен Ыном завода по производству боеприпасов, по-видимому, представляют собой баллистические ракеты ближнего радиуса действия (CRBM), способные нести тактическое ядерное оружие.

«Северная Корея впервые провела испытательный пуск баллистической ракеты ближнего радиуса действия в апреле 2022 года. Это новый тип оружия с предполагаемой дальностью 100–180 км», — сказал Шин Вон Сик.

The Pyongyang Times накануне сообщила, что Ким Чен Ын 8 и 9 января проинспектировал крупные заводы по производству боеприпасов, а также опубликовала фотографии вооружения, осмотренного лидером КНДР. Ким Чен Ын выразил удовлетворение тем, что заводы успешно выполнили план в том числе по оснащению основных ракетных соединений новым типом вооружения и техники, отмечало издание.

Южнокорейский министр предположил, что недавнее посещение заводов лидером КНДР может быть связано с поставками оружия России с учетом военного сотрудничества двух стран. «Северная Корея заявила, что развернет [баллистические ракеты ближнего радиуса, CRBM] на передовой. Учитывая недавнюю торговлю оружием, [я думаю], Северная Корея могла бы продать его России», — заявил Шин Вон Сик.

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Министр выразил обеспокоенность по поводу возможного предоставления Россией технологической помощи для оружейной программы Северной Кореи, включая той, которая касается спутника-разведчика, об успешном запуске которого Пхеньян объявил в ноябре. «Если Россия продолжит оказывать технологическую помощь, ожидается, что возможности спутника улучшатся», — считают в Минобороны Южной Кореи.

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США ранее неоднократно заявляли, что Пхеньян оказывает военную помощь Москве. В начале января в Белом доме заявили, что Россия начала использовать полученные от КНДР баллистические ракеты для ударов по Украине, назвав это «тревожной эскалацией».

И Россия, и Северная Корея опровергали информацию о военной помощи. Пхеньян заявлял, что не поставлял и не планирует поставлять оружие Москве. Российский постпред в ООН Василий Небензя называл фейком данные The New York Times и Associated Press о закупках России «миллионов артиллерийских снарядов и ракет» у КНДР. Осенью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в ходе визита Ким Чен Ына в Россию не было подписано никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Северная Корея КНДР ракеты малой дальности Ким Чен Ын Южная Корея Военная операция на Украине
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