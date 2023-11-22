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Политика ,  
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Какие риски создает успешный запуск КНДР военного спутника-разведчика

«Манригён-1», по сообщению Пхеньяна, будет контролировать военную активность США в регионе
КНДР с третьей попытки запустила в космос военный спутник-разведчик
Северная Корея впервые вывела на орбиту военный спутник-разведчик, заявили в Пхеньяне. Его главная цель — отслеживать деятельность США в регионе. Как на это отреагировали Вашингтон и его союзники — в материале РБК
Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты-носителя
Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты-носителя (Фото: KCNA / Reuters)

Зачем КНДР спутник-разведчик

22 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР успешно осуществила запуск ракеты-носителя «Чхоллима-1» со спутником военного назначения и он вышел на плановую орбиту. Старт был произведен на космодроме Сохэ (провинция Пхёнан-Пукто), который находится на западе республики, неподалеку от границы с Китаем. По данным агентства, «Чхоллима-1» «нормально пролетела по намеченной траектории», а через 11 минут 45 секунд «точно вывела спутник-разведчик «Манригён-1» на орбиту».

В сообщении ЦТАК подчеркнуто, что запуск спутника повысит готовность КНДР к военным действиям, вероятность которых повышается «из-за весьма опасных военных акций врагов». За запуском наблюдал глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

В планах Пхеньяна отправить в космос еще несколько спутников-разведчиков, которые могли бы следить за территорией Республики Корея. Как уточнил Ким, 21 и 22 ноября США перебросили в регион авианосец Carl Vinson и атомную подводную лодку Santa Fe (SSN-763) и властям КНДР необходимо наблюдать за их действиями.

Авианосец США прибыл в Южную Корею из-за спутника КНДР
Политика
Фото:ВМС США / Getty Images

Позже агентство сообщило, что «Манригён-1» сделал снимки американских военных объектов на острове Гуам (не входит в состав США, но является его владением; расположен в архипелаге Марианские острова в западной части Тихого океана). Речь о базе военно-воздушных сил Андерсен, где находятся стратегические бомбардировщики США, и гавани военно-морского флота США в Тихом океане Апра.

В ближайшие семь-десять дней должна пройти настройка «Манригён-1», и с 1 декабря он приступит к полноценной разведке.

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«Теперь вооруженные силы республики взяли в свои руки и дальновидный «глаз», и дальнобойный мощный «кулак», — приводит ЦТАК слова северокорейского лидера. Под кулаком, вероятно, имеется в виду северокорейский арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с дальностью полета более 5,5 тыс. км, 14 пусков которых прошли летом.

С 1998 по 2016 год КНДР запустила в космос четыре искусственных спутника серии «Кванмёнсон» («Сияющая звезда»). В декабре 2022 года VI пленум Центрального комитета Трудовой партии Кореи назвал одной из важнейших целей разработку и запуск военного спутника-разведчика.

Пока ни США, ни их союзники в регионе не подтвердили, что запуск «Чхоллимы-1» прошел удачно. В Пентагоне заявили, что еще выясняют, был ли он успешным, и что не известно, какой аппарат в итоге мог оказаться орбите. В Токио сообщили, что «в настоящее время подтверждения вывода спутника на околоземную орбиту нет». Тем временем главы МИД стран «Большой семерки» северокорейский запуск осудили, заявив, что он «представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе и за его пределами», а Республика Корея решила частично приостановить соглашение с КНДР в военной сфере, которое было подписано в 2018 году и предусматривает создание буферных зон, где запрещены полеты авиации, учения и артиллерийский огонь.

«Северная Корея явно демонстрирует, что не собирается соблюдать соглашение, направленное на снижение военной напряженности и выстраивание доверия. Возможности наших военных по обнаружению опасных целей и их боеготовность будут значительно улучшены», — заявил премьер Республики Корея Хан Док Су на заседании правительства (цитата по ТАСС). Речь идет, в частности, о том, что Сеул готов восстановить «разведывательную деятельность в районе военной демаркационной линии».

Сколько раз Пхеньян пытался запустить спутник-разведчик

О том, что Пхеньян начал подготовку к запуску первого спутника-разведчика, стало известно 19 апреля. За неделю до этого КНДР, по заявлению ее властей, осуществила пуск новой твердотопливной МБР «Хвасон-18». Позже японская береговая охрана сообщила, что северокорейский спутник-разведчик может быть запущен на орбиту с 31 мая по 11 июня. В связи с этим премьер-министр Японии Фумио Кисида приказал всем ведомствам сохранять бдительность и обеспечивать безопасность граждан на случай нештатных ситуаций. Токио и Сеул призвали Пхеньян отказаться от этих планов, поскольку они нарушают резолюции СБ ООН, запрещающие КНДР запуски с использованием технологий баллистических ракет.

30 мая Северная Корея провела первый запуск ракеты, которая должна была вывести на орбиту спутник-разведчик. Обычно северокорейские военные направляли ракеты в сторону Японского моря, на этот раз она полетела в сторону японского острова Окинава. Запуск прошел неудачно, — ракета упала в Желтое море. По информации японских правительственных источников, она пропала с радаров довольно быстро; южнокорейские военные говорили, что объект мог взорваться в воздухе. Пхеньян информацию о неудачном пуске подтвердил: по его информации, после отделения первой ступени возникли проблемы с работой двигателя второй ступени.

КНДР провела испытание «сверхмощного» двигателя для баллистической ракеты
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Фото:KCNA / Reuters

Республика Корея, США и Япония осудили майский запуск, назвав его «явным и серьезным вызовом международному сообществу», и подтвердили, что будут продолжать тесное сотрудничество с целью противодействия военным планам Пхеньяна. Как заявили в Индо-Тихоокеанского командования США, непосредственно этот запуск не представляет угрозы для Америки и ее союзников. Запуск ракеты со спутником также осудил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. Он сказал то же, о чем говорили представители Южной Кореи и Японии: действия КНДР «идут вразрез с соответствующими резолюциями Совета Безопасности». В Пхеньяне заявления Гуттериша назвали «несоразмерным вмешательством во внутренние дела», которое «нарушает естественные суверенные права государства — члена ООН». Как говорилось в заявлении МИД КНДР, у страны есть «законное право на освоение космоса», а риторика глобальной организации — это «продукт враждебной по отношению к КНДР политики США и их сторонников».

Вторая попытка запустить спутник-разведчик прошла 23 августа. Она тоже завершилась неудачей: по сообщениям Пхеньяна, первая и вторая ступени отработали нормально, но с третьей произошла нештатная ситуация, в результате которой сработала система аварийной детонации. После этого ситуация развивалась в том же ключе, что и в первый раз, — несколько стран и генеральный секретарь ООН осудили действия КНДР, а Южная Корея и Япония начали искали в море обломки ракеты для последующего изучения. Правда, в США заявили, что «добиваются диалога с Пхеньяном без предварительных условий». «Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших действий, представляющих угрозу, и призываем Пхеньян к серьезному и последовательному дипломатическому взаимодействию», — сказали ТАСС в Госдепартаменте США, комментируя запуск.

США и Южная Корея ужесточили стратегию ядерного сдерживания КНДР
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Ллойд Остин и Син Вон Сик

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын побывал в России с официальным визитом. На космодроме Восточный (Амурская область) с ним встретился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва соблюдает санкции СБ ООН, однако в сфере военно-технического сотрудничества у России и КНДР есть перспективы. Отвечая на вопрос, будет ли Москва помогать Пхеньяну создавать космические спутники, Путин сказал, что именно по этой причине он с Кимом появился на космодроме.

Обеспокоенность таким сотрудничеством выразила Южная Корея. Представитель МИД республики Лим Су Сок в очередной раз обратил внимание, что «научно-техническое сотрудничество, способствующее развитию ядерных и ракетных технологий, включая спутники, для запуска которых используются технологии баллистических ракет, запрещено резолюциями СБ ООН». По его словам, развитие контактов между Россией и КНДР негативно повлияет на сотрудничество между Москвой и Сеулом.

В Пентагоне, комментируя нынешний запуск спутника-разведчика, заявили, что в Вашингтоне не знают, имеет ли Россия к нему отношение и предоставляла ли она КНДР технологическую поддержку. «Мне не известно о какой-либо связи между этим запуском и Россией. Повторю, нам известно лишь о запуске КНДР космической ракеты-носителя», — сказала 22 ноября заместитель пресс-секретаря Минобороны Сабрина Сингх (цитата по ТАСС).

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Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
КНДР военный спутник США Южная Корея Япония запуск спутника

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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