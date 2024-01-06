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Военная операция на Украине ,  
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NYT сообщила, что США скоро не смогут снабжать Украину ракетами Patriot

NYT сообщила, что Вашингтон скоро не сможет поставлять Киеву ракеты Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине
Пусковые установки ракет Patriot
Пусковые установки ракет Patriot (Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press)

Вашингтон вскоре исчерпает свои возможности по снабжению Киева ракетами для поставленных Украине комплексов Patriot, сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей Белого дома и Пентагона.

Издание отмечает, что каждая ракета-перехватчик стоит от $2 млн до $4 млн.

4 января представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в военной сфере столько, сколько потребуется, однако необязательно в объемах двух прошлых лет. В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал «не кипишевать», отметив, что об уменьшении поддержки речи не идет.

В конце декабря США предоставили Украине последний пакет помощи в 2023 году. В нем были боеприпасы для систем противовоздушной обороны и РСЗО, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды, противотанковые комплексы и 15 млн патронов для стрелкового оружия на сумму $250 млн.

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Координатор офиса президента США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что после этого пакета средства США для помощи Украине будут исчерпаны. Чтобы возобновить поддержку, конгресс должен согласовать выделение $106 млрд, чего он не может сделать с сентября. В начале ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что средства на поддержку Украины заканчиваются.

Задержки в военных поставках Украине происходят и в странах Евросоюза. Так, 6 января передачу Киеву истребителей F-16 решила отложить Дания. Минобороны королевства перенесло ее как минимум на второй квартал текущего года, поскольку сочло, что украинская сторона еще не выполнила все условия. Киев должен был обеспечить освоение своими пилотами программы обучения, а также создать у себя необходимую инфраструктуру.

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Теги
Украина США военная поддержка Patriot
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