Пригожин опубликовал фото в подземелье после объявления о взятии Соледара

Евгений Пригожин (в центре) (Фото: concordgroup_official / Telegram)

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сфотографировался в подземелье Соледара на фоне танка и бойцов группы. Фото выложила в телеграм-канале пресс-служба Пригожина.

Изображение опубликовано после заявления основателя ЧВК Вагнера о том, что его подразделения «взяли под контроль всю территорию Соледара». Он уточнил, что в центре города продолжаются бои, и добавил, что о количестве пленных объявит позже. Пригожин подчеркнул, что в штурме города «не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера». «РИА Новости» передавало, что они также взяли под контроль соляные шахты города.

За несколько часов до этого врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что бойцы ЧВК взяли под контроль центр Соледара и «закрепились с одной стороны, с другой достаточно эффективно продвигаются», при этом в западной части города они проводили «зачистку».

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее города Артемовска (украинское название — Бахмут). В этом районе идут ожесточенные бои: в начале декабря Минобороны России сообщило о наступлении и взятии под контроль нескольких населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря говорил, что соледарское направление — одно из самых «горячих и болезненных» для вооруженных сил страны. Как заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович после объявления о взятии города под контроль российскими войсками, «есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали». Он добавил, что такие случаи были во весь период «обороны».

Пригожин говорил, что массового дезертирства украинских военных в боях за Соледар и Артемовск нет. «Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. <...> Информация об их [военных] массовом дезертирстве не соответствует действительности», — утверждал он.