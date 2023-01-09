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В Минобороны Украины сообщили о мощном штурме Россией Соледара

Замглавы Минобороны Украины Маляр сообщила о мощном штурме Соледара со стороны России
В штурме задействовано большое количество групп, «сформированных из лучших резервов вагнеровцев», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Основатель ЧВК Вагнера Пригожин заявлял, что бойцы «близки» к взятию города
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска после перегруппировки начали штурм Соледара в ДНР, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ее слова приводит Минобороны в телеграм-канале.

«После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восполнил потери, перекинул дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм», — сказала она.

По ее словам, в штурме задействовано большое количество штурмовых групп, «сформированных из лучших резервов вагнеровцев» и массированно применяется артиллерия, системы залпового огня и минометы.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский называл Бахмут (российское название — Артемовск) и Соледар в ДНР «самыми горячими и болезненными» направлениями для украинских войск. Тогда же российское Минобороны отчитывалось об успешном наступлении в этом районе.

6 января основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «близки» к взятию Соледара. Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин позднее уточнил, что город находится под контролем украинских военных.

9 января в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что российские военные заняли село Бахмутское, расположенное к югу от Соледара, а командир спецподразделения «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов утверждал, что Соледар и Артемовск могут быть взяты «в ближайшие дни». Соледар, говорил он, «очень хорошо объят» подразделениями ЧВК, которые «действительно очень хорошо продвигаются».

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Елена Чернышова
Минобороны Украины Соледар наступление Военная операция на Украине
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