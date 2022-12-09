Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по обмену подследственных

Омбудсмены России и Украины ведут переговоры о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Сегодня мы ведем разговор с [омбудсменом Украины Дмитрием] Лубинцом о возможности взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности», — сказала она.

Как пояснила Москалькова, речь идет о тех, кто привлечен к уголовной ответственности на Украине за пророссийские взгляды. В ответ киевская сторона предоставила список украинских граждан, против которых были вобуждены уголовные делав в России. Украина требует их возврашения.

Москалькова уточнила, что согласовывает этот вопрос с компетентными органами.

Ранее Россия и Украина неоднократно проводили обмен военнопленными. О последнем обмене стало известно 6 декабря. По данным российских властей, домой вернулись 60 человек.

В ноябре об обмене между Москвой и Киевом сообщалось регулярно. 23 ноября состоялся обмен по формуле «35 на 36», 24 ноября — «50 на 50», 25 ноября — «9 на 9».