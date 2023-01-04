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Кадыров сообщил об освобождении из плена 200 российских военных за месяц

Кадыров: за декабрь 2022 года из плена были освобождены около 200 российских военных
После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. По словам Кадырова, только за декабрь в Россию вернулись около 200 военнослужащих
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Около 200 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена за декабрь 2022 года, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«При активном содействии Минобороны России, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих», — написал глава региона в Telegram.

Кадыров также поблагодарил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который, по его словам, обеспечил каждого из освобожденных пленных одеждой, едой и всем необходимым.

После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными, в декабре произошло несколько крупных обменов. Так, 1 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об обмене в формате «50 на 50». 6 декабря депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил, что в Россию вернулись еще 60 человек. 31 декабря Кадыров рассказал о возвращении 140 военных в результате обмена.

Также 9 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о переговорах с Киевом о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Омбудсмен уточнила, что согласовывает этот вопрос с компетентными органами.

Кадыров сообщил об освобождении из плена 200 российских военных за месяц
Кадыров сообщил об освобождении из плена 200 российских военных за месяц

 

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военнопленные обмен пленными Военная операция на Украине
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