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Москалькова анонсировала встречу с украинским омбудсменом в Турции

Татьяна Москалькова сообщила, что может встретиться с омбудсменом Рады Лубинцом в Турции
Встреча должна пройти 12–14 января на форуме. Уполномоченный Верховной рады Дмитрий Лубинец сообщал, что на встрече они с Москальковой обсудят взаимное возвращение гражданских, которые проходят по уголовным делам в обеих странах
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 12–14 января планирует встретиться в Турции с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Об этом Москалькова сообщила журналистам, передает ТАСС.

«На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбудсменом. И мы проговаривали возможность встречи и приблизительную повестку», — сказала она.

2 января Лубинец заявил, что может встретиться с Москальковой в этом месяце и обсудить с ней взаимное возвращение гражданских лиц, привлеченных к ответственности по уголовным делам. Москалькова рассказывала о переговорах с Киевом на эту тему в декабре. Она уточнила, что речь идет, в частности, о привлеченных к ответственности на Украине за пророссийские взгляды. Украинская сторона, в свою очередь, предоставила список своих граждан, против которых возбуждены уголовные дела в России и чьего возвращения требует Киев.

После начала российской военной операции на Украине Москалькова и Лубинец уже встречались очно. Их первая встреча состоялась в октябре, во время обмена пленными. Омбудсмены, по словам Москальковой, «провели конструктивный диалог». Уполномоченным следует держаться вне политики и пытаться помочь своим согражданам, считает она. В ноябре они с Лубинцом созвонились по видеосвязи и обсудили «ряд правозащитных тем».

За время спецоперации Россия и Украина не раз обменивались военнопленными. О первом обмене в этом году Минобороны России сообщило 8 января. В результате были освобождены 50 российских военных, столько же солдат получила украинская сторона. Предыдущий обмен состоялся 31 декабря 2022 года, тогда из украинского плена вернулись 82 военнослужащих.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Татьяна Москалькова обмен пленными
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