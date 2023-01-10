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В СПЧ проверят отправку раненых военных «на фронт вместо реабилитации»

Член СПЧ Демичева пообещала проверить данные об отправке раненых военных «на фронт»
Врачи рассказали СПЧ о случаях, когда в зону боевых действий отправляли военных, не прошедших реабилитацию после ранения, из-за чего они рискуют стать инвалидами, а медпомощь «идет насмарку»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Коллективы медучреждений Донецкого травматологического центра и московской клиники пожаловались на отправку недолеченных военных вместо реабилитации на линию боевого соприкосновения, они направили жалобы в Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России. Там выяснят обстоятельства произошедшего, сообщила «РИА Новости» член СПЧ Ольга Демичева.

«Вместо медицинской реабилитации они были направлены на фронт. <...> В итоге те методы лечения, которые им были проведены, просто идут насмарку, и вместо здоровых людей мы можем получить людей инвалидизированных», — добавила она.

По словам Демичевой, раненые военные поступали сперва в донецкое медучреждение для первой помощи, а в Москве им оказывали высокотехнологичную помощь, после чего выдавали рекомендации по реабилитации и долечиванию.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

В начале января российский министр обороны Сергей Шойгу пообещал улучшить работу ведомства по реакции на «гражданские инициативы». «Будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания», — сказал он.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости внимательного отношения Минобороны к критике в свой адрес, а также учета ведомства эмоциональной реакции людей. «Нужно слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение», — пояснил он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
СПЧ раненые военнослужащие
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