Hürriyet узнала подробности обмена Медведчука на командиров «Азова»

Виктор Медведчук (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Обмен пленными между Россией и Украиной с участием оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука в сентябре проходил в аэропорту Анкары, пишет Hürriyet со ссылкой на источники.

Как пояснил один из собеседников турецкого издания, решение провести обмен в «обычном месте» — международном аэропорту Эсенбога в Анкаре было принято, чтобы «избежать привлечения внимания». После того как самолеты с украинскими и российскими пленными сели, на украинский борт отправились представители России, и наоборот. Они установили личности пленных и проверили состояние их здоровья. Процесс контролировала Национальная разведывательная организация Турции.

Обмен состоялся в ночь на 22 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киеву были переданы 215 пленных, а из украинского плена вернулись 56 человек. Украинская сторона сообщала, что получила в том числе командиров батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что, по условиям обмена, пять командиров «Азова» будут находиться в Турции до окончания боевых действий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на следующий день назвал обмен результатом сложной работы. Он не смог назвать местонахождение Медведчука.

Медведчук — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На Украине против него открыто несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В феврале МВД Украины сообщило, что политик сбежал из-под домашнего ареста, а в апреле СБУ задержала его. Ведомство опубликовало видео, на котором Медведчук просил обменять его на «защитников и жителей Мариуполя».