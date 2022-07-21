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В Турции анонсировали подписание соглашения по украинскому зерну

В Турции анонсировали подписание соглашения по украинскому зерну 22 июля
Пресс-служба турецкого президента сообщила, что документ будет подписан 22 июля, в церемонии примут участие Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Россия, Украина и Турция подпишут соглашение об экспорте украинского зерна в Стамбуле 22 июля, сообщила пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает агентство Anadolu.

«Соглашение об экспорте зерна [с Украины] будет подписано в пятницу, в 16:30, во дворце Долмабахче на церемонии с участием представителей Украины и России в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», — говорится в сообщении.

МИД Турции оценил переговоры по зерну фразой «все идет хорошо»
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

На прошлой неделе делегации России, Украины, Турции и ООН провели переговоры по зерну в Стамбуле и договорились создать в этом городе координационный центр. Москва также представила свои предложения, которые, как сообщили в Минобороны, участники встречи в целом поддержали. Вопрос экспорта украинского зерна также поднимался на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеране 19 июля.

Министр иностранных дел Турции Хулуси Акар заявил, что следующая встреча пройдет на этой неделе. Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что стороны надеются достичь договоренностей в ближайшее время.

Как рассказал депутат Верховной рады Украины и член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров, украинское зерно планируется вывозить из трех портов: Одессы, Южного и Черноморска. За правилами безопасности перевозок будет следить мониторинговая группа под эгидой ООН, российские суда в акваторию Украины пускать не планируется, сообщил он. Суда также будут проверять, чтобы на них не было военных грузов.

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Турция зерно Украина экспорт зерна
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