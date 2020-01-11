Иран признал вину за гибель украинского Boeing от ракеты

Власти Ирана признали вину своих военных за катастрофу украинского Boeing, приведшую к гибели 176 человек. У семей пассажиров есть возможность получить компенсации, но привлечь к ответственности Иран вряд ли получится

Командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде в субботу, 11 января, заявил, что украинский самолет Boeing, потерпевший крушение под Тегераном 8 января, был ошибочно сбит ПВО страны.

Пассажирский самолет был определен оператором системы ПВО в качестве крылатой ракеты, однако из-за помех связи он не доложил об этом вовремя командованию и самостоятельно принял решение выпустить по лайнеру ракету, передало агентство IRNA слова Хаджизаде. «Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели», — рассказал генерал.

О том, что причиной крушения пассажирского лайнера, в котором погибли 176 человек, было попадание ракеты, говорил 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Ранее Тегеран называл причиной катастрофы техническую неисправность самолета, а версию с ракетой — «психологической войной» против Ирана.

В катастрофе погибли 176 человек — граждане Ирана (более 80 человек), Канады (63 человека), Украины (два пассажира и девять членов экипажа), Швеции (десять человек), а также Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Возможные юридические последствия для Ирана

Генеральный штаб иранской армии в заявлении о причине крушения лайнера сообщил, что виновные будут переданы военному суду, а в процессы управления в армии будут внесены изменения, чтобы повторение такого было невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский сформулировал пять требований Киева к Тегерану: Иран должен пообещать провести «полное и открытое» расследование, привлечь виновных к ответственности, вернуть тела погибших украинцев и выплатить компенсации. Он также потребовал от Ирана «официальных извинений по дипломатическим каналам».

Канадские эксперты обращают внимание на то, что семьи погибших могут требовать компенсаций от авиакомпании, но вряд ли смогут подать в суд на официальные структуры Ирана. «Когда у вас ракета атакует гражданский самолет, это ужасный акт несправедливости и это событие, к которому международные договоры мало подготовлены», — заявила авиационный юрист Алиса Бродковиц канадскому CTV News.

По сути признание Ирана дает возможность предъявить претензии к стране как к государству — публичному образованию, однако вопрос остается открытым, в какой суд эти претензии направлять, поскольку международное законодательство не предусматривает какого-либо органа, компетентного рассматривать аналогичные споры, отметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Бродковиц проводит параллели с делом о крушении над Донбассом в 2014 году самолета Boeing, принадлежавшего Malaysian Airlines. «Мы видели, что отдельные лица не могут подать иск к стране. Только правительства могут подавать иски к другому правительству, например, в Международный суд ООН в Гааге», — сказала она. Правительство Украины не подавало в Международный суд ООН отдельного иска по делу о сбитом Boeing, но в поданном в 2017 году иске о нарушении Москвой двух конвенций (Международной конвенции о противодействии финансированию терроризма от 9 декабря 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года) Киев требует суд признать, что российские власти совершили акты террора, в том числе сбили рейс MH17. В ноябре прошлого года суд постановил, что иск может быть рассмотрен.

Выплата компенсаций

Родственники погибших смогут взыскать компенсацию. После крушения малазийского Boeing семьи погибших пассажиров взыскали возмещение ущерба с авиакомпании, ссылаясь на то, что та в нарушение норм Международной организации гражданской авиации (ICAO) осуществила полет над «международно признанной зоной конфликта». Все выплаты семьям были сделаны после заключения досудебных соглашений, последнее такое соглашение было заключено семьями пяти погибших австралийцев в июне 2019 года. Сумма выплат не разглашается.

Бродковиц обращает внимание, что в случае с катастрофой в Иране «Международные авиалинии Украины» также могут быть привлечены к ответственности. Однако истцам придется доказать, что зона крушения может быть признана зоной конфликта. Между предшествовавшим катастрофе положением в Иране и положением в Донбассе пять лет назад есть очевидная разница — активных боевых действий с применением артиллерии и авиации в Иране не было. Из заявления Хаджизаде следует, что военные Ирана просили закрыть воздушное движение на время ударов по американским базам в Ираке, однако это требование было проигнорировано соответствующими иранскими службами.

Компенсации семьям погибших предусмотрены авиационным правом, пишет канадская Globe and Mail. Юрисдикция, в которую может быть направлено требование о компенсации, зависит, в частности, от места назначения пассажира, но подать заявление можно или в Иране, или на Украине — стране крушения и стране происхождения авиакомпании. Но, как указывает газета, канадские суды обычно присуждают щедрые компенсации и в них комфортно вести дела, поэтому, скорей всего, именно в канадские суды может быть подано большинство заявлений на выплату компенсаций. Согласно Монреальской конвенции авиакомпания должна выплатить ущерб семьям, которые смогут его доказать, сказал газете Джо Фиоранте, практикующий в области авиации юрист из Ванкувера. Канада и Украина подчиняются Монреальской конвенции, а Иран — более ранней Варшавской (от 1929 года). Партнер юридической фирмы Blaney McMurtry Родерик Винзор, который представлял в 1985 году интересы семьей погибших в катастрофе из-за теракта Bpeing 747 компании Air India в 1985 году, считает, что есть основания верить в успех того, что авиакомпания допустила небрежность, осуществляя перевозку.

В 1988 году американский ракетный крейсер по ошибке сбил иранский пассажирский лайнер, направлявшийся из Ирана в ОАЭ. США приняли его за истребитель. В результате погибли 290 человек. В 1996 году США выплатили Ирану $131,8 млн компенсации, а семьи погибших получили около $62 млн.

Политические последствия

«Уровень доверия, который был у Исламской Республики среди сторонников, получил серьезный урон», — считает эксперт по Ближнему Востоку Рузба МирЭмбрахим (его цитирует New York Times). «Трагедия подрывает имидж Ирана как военной державы и его реноме в регионе и на международной арене», — продолжает он.

Видео: Christiaan Triebert / Twitter

«Все согласны, что это трагическая ошибка; собственно, заявление иранских руководителей — об этом же. Если бы они отрицали, тогда, может быть, было бы политическое давление, а поскольку иранское руководство все-таки сообразило, что лучше признать правду, — дальше идет обычная процедура», — рассказал РБК главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.