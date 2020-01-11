Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing

Владимир Зеленский (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Украина потребовала от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing. Об этом в своем Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он также перечислил пять требований Киева к Тегерану: во-первых, Иран должен пообещать провести «полное и открытое» расследование, во-вторых, привлечь виновных к ответственности, в-третьих, вернуть тела погибших украинцев, в-четвертых — выплатить компенсации. Наконец, Зеленский потребовал от Ирана «официальных извинений по дипломатическим каналам».

Украинский лидер также выразил надежду на отсутствие «искусственных задержек» при проведении дальнейшего расследований крушения Boeing 737. «45 наших специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — подчеркнул он.

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