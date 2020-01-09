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Канада подтвердила наличие данных о попадании ракеты в Boeing в Иране
По информации, которой обладают канадские власти, украинский лайнер Boeing был случайно сбит над Тегераном иранской ракетой

Иран непреднамеренно сбил лайнер, летевший над Тегераном, ракетой земля воздух. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает CBC.

«У нас есть сведения из различных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Есть доказательства того, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух», — сказал канадский премьер.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Канада, Иран, Boeing
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