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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing
В четверг вечером премьер Канады Джастин Трюдо со ссылкой на имеющиеся у Оттавы данные сообщил, что украинский лайнер мог быть сбит случайно иранской ракетой
Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Власти Ирана отрицают, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит ракетой. Заявление на этот счет сделал официальный представитель иранского правительства Али Рабей, слова которого приводит Reuters.

«Все эти сообщения представляют собой психологическую войну против Ирана <...> все те страны, граждане которых находились на борту самолета, могут отправлять представителей, и мы настоятельно призываем Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к расследованию [катастрофы] и изучению черных ящиков», — сказал Рабей.

Газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что Иран также предложил Национальному управлению США по безопасности на транспорте (НУБТ) принять участие в расследовании причин катастрофы украинского лайнера. По данным собеседников издания, Совет обратился к Госдепартаменту, чтобы определить, как действовать в данном случае, поскольку санкции против Ирана не позволяют Boeing сотрудничать с иранцами без экспортной лицензии.

В четверг сначала американские СМИ сообщили о том, что лайнер, вылетевший из Тегерана, мог быть сбит случайно иранской ракетой. Затем эту версию со ссылкой на имеющиеся у канадских властей данные подтвердил премьер Канады Джастин Трюдо.

Канада подтвердила наличие данных о попадании ракеты в Boeing в Иране
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Позднее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к Канаде с просьбой поделиться имеющимися данными о крушении украинского лайнера под Тегераном.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
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Утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после взлета. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Иран, Boeing
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